پس از درگیری‌های جمعه شب بین پاکستان و حکومت طالبان در امتداد خط دیورند، هر دو طرف مدعی شده اند که تلفات سنگین را بر یکدیگر وارد کرده اند.

مقامات نظامی پاکستان در رسانه‌ها اعتراف کردند که در حملات طالبان افغان، ۱۲ سرباز پاکستانی کشته، ۲۷ نفر دیگر زخمی و یک نفر مفقود شده است.

با این حال، مقامات پاکستانی گفته اند که در عملیات تلافی‌جویانه‌ای آنان، ۲۲۸ جنگجوی طالبان را کشته، ۳۲۴ نفر دیگر را زخمی و ۷۴ پوسته را تصرف کرده‌اند.

وزارت دفاع حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرد که در این حملات، ۵۵ سرباز پاکستانی کشته و ۱۹ پوسته را تصرف کرده اند.

آنان می‌گویند که این حملات در پاسخ به حملات هوایی پاکستان به افغانستان در چند روز پیش انجام شده است.

مقامات حکومت طالبان تایید کرده اند که در این درگیری‌های ۸ نفر از طالبان کشته شده و در نتیجۀ اصابت یک راکت در یک کمپ در منطقۀ تورخم ولایت ننگرهار، ۱۳ فرد ملکی مجروح شده اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید آنان خواهان "گفتگو" با پاکستان برای حل و فصل درگیری‌های جاری است.

در همین حال، طیاره‌های پاکستانی حملات هوایی را در ننگرهار، کابل، پکتیکا و قندهار نیز انجام داده‌اند.

مقامات طالبان می‌گویند که در حملات هوایی پاکستان به کسی آسیبی نرسیده است.

طرف افغان همچنین ادعا می‌کند که حملات هوایی را در داخل پاکستان انجام داده است و پاکستان اذعان کرده است که سه طیارۀ بدون سرنشین در پاکستان سقوط کرده‌است.

اسلام‌آباد ادعا می‌کند که کابل به شبه‌نظامیان پناه می‌دهد و از آنجا حملاتی را علیه پاکستان انجام می‌دهد، اما کابل این ادعاها را رد می‌کند.