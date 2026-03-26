پاکستان از ادامۀ عملیات نظامی علیه حکومت طالبان خبر داد

پس از پایان آتش‌بس موقت میان پاکستان و حکومت طالبان به مناسبت ایام عید فطر، وزارت خارجۀ پاکستان روز پنجشنبه (۲۶ مارچ) اعلام کرده است که عملیات نظامی این کشور علیه حکومت طالبان ادامه دارد و توقف جنگ به پایان رسیده است.

این درحالیست که منابع محلی در ولایت بلخ، سه شنبه (۲۴ مارچ) از حمله شبانۀ طیاره‌های بی‌سرنشین پاکستانی بر قول اردوی ۲۰۹ الفتح طالبان در ولسوالی دهدادی خبر دادند.

مقامات طالبان تاکنون حملۀ هدفمند بر این قول اردو را تایید نکرده اما گفته اند که طیاره‌های بی سرنشین پاکستانی را مشاهده و هدف قرار داده اند. تا کنون آماری از تلفات این رویداد نشر نشده است.

درگیری میان افغانستان و پاکستان پس از انفاذ آتش بس، باردیگر ماه گذشته آغاز شد که در مرگبار‌ترین حمله، یک مرکز ترک اعتیاد در کابل هدف قرار گرفت که در آن به گفتۀ مقامات طالبان کم و بیش ۴۱۰ نفر کشته و افزون بر ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

پاکستان ادعا کرده است که آنان "تاسیسات نظامی" را در کابل و ننگرهار هدف قرار داده اند.

درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان از اواخر ماه فبروری به اینسو ادامه دارد و تا کنون، تلاش‌های دپلوماتیک به منظور توقف این درگیری بی‌نتیجه بوده است.

ایالات متحدۀ امریکا در واکنش به این درگیری‌ها در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا، طرف‌های درگیر را به کاهش تنش‌ها از ورای گفتگو و دپلوماسی ترغیب کرده است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز سه شنبه (۲۴مارچ) از پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان خواستند تا به "یک آتش‌بس جدید توافق کرده و به دنبال توافقنامۀ پایدار صلح باشند".

تداوم این تنش‌ها بر تجارت، کسب و کار و تردد کاروان‌ها و مسافران میان افغانستان و پاکستان نیز تاثیر گذاشته است.

برنامۀ جهانی غذا با ابراز نگرانی از تداوم این جنگ در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که "تشدید تنش‌ها در مرز افغانستان و پاکستان، ۲۰ هزار خانواده را مجبور کرده" در جستجوی "امنیت" از ساحه فرار کنند.

ناظران هشدار می‌دهند که ادامۀ این وضعیت می‌تواند بحران انسانی را در منطقه تشدید کرده و ثبات را بیش از پیش به خطر بیاندازد.

کارشناسان تاکید کرده اند که بدون گفت‌وگوهای جدی و سازنده میان مقامات پاکستان و حکومت طالبان، چشم‌انداز پایان این درگیری‌ها همچنان مبهم باقی خواهد ماند.