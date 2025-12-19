حمله انتحاری بر یک مرکز نظامی پاکستان

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که امروز جمعه (۱۹ دسمبر) بر یک مرکز نظامی پاکستان در منطقۀ بویا در وزیرستان شمالی، حملۀ انتحاری صورت گرفته است.

استناد بر گزارش‌ها، نخست در مقابل این مرکز، حملۀ کنندۀ انتحاری موتر مملو با مواد منفجره را انفجار داده و بعد از آن افراد مسلح داخل مرکز شده و درگیری را آغاز کرده اند.

روزنامۀ دان پاکستان به نقل از مقامات امنیتی پاکستان گزارش داده است که در این حمله "چهار تروریست کشته شده اند."

رسانه‌های محلی می‌گویند که انفجار به اندازۀ قوی بود که صدای آن تا فاصلۀ ۲۵ کیلومتری در میران‌شاه نیز شنیده شده است.

منابع گفته اند که دیوار مرکز نظامی در این حمله تخریب شده است.

پیش از آن پولیس گزارش داده بود که بعد از حملۀ انتحاری، حمله کنندگان مسلح داخل مرکز نظامی شدند که در نتیجۀ درگیری "چهار کارمند امنیتی مجروح شدند."

مقامات پاکستانی، مسوولیت این حمله را به عهدۀ "گروه فتنه الخوارج" می‌اندازد. حکومت پاکستان، گروه طالبان پاکستانی را به این نام یاد می‌کند. تا زمان نشر این گزارش، تحریک طالبان پاکستان در بارۀ این حمله چیزی نگفته است.

این درحالیست که چند ماه قبل در منطقۀ میر علی وزیرستان شمالی، نیز بر یک مرکز دیگر نظامی حملۀ انتحاری شده بود. آن‌زمان هم مقامات پاکستانی گفته بودند که در آن حمله چهار دهشت افگن کشته و حمله را خنثا کرده اند.