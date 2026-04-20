پولیس بریتانیا روز دوشنبه (۲۰ اپریل) اعلام کرد که دو نفر را در ارتباط با تلاش برای آتش‌زدن یک کنیسه در شمال لندن بازداشت کرده است. به گفته پولیس لندن، یک نوجوان ۱۷ ساله و یک مرد ۱۹ ساله در ارتباط با این حادثه که صبح یکشنبه رخ داده بود، دستگیر شده‌اند.

این آتش‌سوزی، خسارت جزیی به یکی از اتاق‌های داخل ساختمان وارد کرده و تلفات جانی در پی نداشته است. حمله به کنیسه "کنتن یونایتد" بخشی از سلسله حوادث اخیر است که مراکز یهودی در سراسر لندن را هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش‌های پولیس و شبکه‌های اجتماعی، پس از حمله حماس به اسراییل در هفتم اکتوبر سال۲۰۲۳ که به جنگ غزه منجر شد، حملات علیه مراکز یهودی در بریتانیا افزایش یافته است.

مقامات امنیتی بریتانیا هشدار داده‌اند که ایران تلاش کرده از طریق شبکه‌های نیابتی جنایی فعالیت‌های خصمانه‌ای در این کشور انجام دهد و گروه مورد حمایت ایران با نام "حرکت احباب الیمین الاسلامیه" از طریق شبکه‌های اجتماعی مسئولیت برخی از حملات اخیر را بر عهده گرفته است.

مت جیوکس، رییس بخش مبارزه با تروریزم لندن گفت که پولیس حضور خود را برای نظارت در مناطق یهودی نیشین افزایش داده است.

او به رادیو "ال ‌بی‌ سی" گفت: "ما از طیارات بی سرنشین، موترسایکل، افسران مسلح و پولیس‌ مجهز به سلاح تیزر استفاده می‌کنیم...."

این بازداشت‌ها پس از آن صورت گرفت که روز جمعه نیز تلاش دیگری برای آتش‌سوزی در یک محل تجاری مرتبط با جامعه یهودیان انجام شده بود. همچنین هفته گذشته دو مظنون دیگر در لندن به اتهام تلاش برای آتش‌زدن یک کنیسه دیگر دستگیر شده بودند.

ماه گذشته نیز چند امبولانس متعلق به خدمات اضطراری داوطلبانه یهودیان "هتزولا" در منطقه "گولدرز گرین" در شمال لندن، در کنار یک کنیسه مورد آتش‌سوزی قرار گرفتند.

پولیس همچنین روز جمعه منطقه‌ ای در نزدیکی سفارت اسراییل در لندن را به‌ طور موقت مسدود کرد، پس از آنکه در گزارش آنلاین ادعا شده بود این منطقه توسط طیارات بی سرنیشین حامل مواد خطرناک هدف قرار گرفته است. اما بعداً اعلام کردند که در اشیای کشف ‌شده هیچ ماده خطرناک وجود نداشته است.