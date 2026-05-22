ترمپ می گوید قصد تشدید سیاست سختگیرانه علیه کیوبا را ندارد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، می‌ گوید طرفدار تشدید سیاست سختگیرانه علیه کیوبا نیست و می خواهد به این کشور فقیر کمک کند. در همین حال ماکو روبیو وزیر خارجه امریکا می گوید به دنبال راه حل دیپلوماتیک با کیوبا است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می گوید که توجه را بر کمک به کیوبا، دشمن فقیر، در رفع نیازهای بشردوستانه‌اش معطوف خواهد کرد و قصد ندارد سیاست سختگیرانه ایالات متحده را در قبال این جزیره همسایه که توسط کمونیست‌ها اداره می‌شود، تشدید کند.

آقای ترمپ روز پنجشنبه در قصر سفید هنگام صحبت با خبرنگاران ، کیوبا را کشور شکست خورده خواند و گفت :"ببینید، کیوبایی‌ها یک کشور شکست‌ خورده استند. همه این را می‌ دانند. آنها برق ندارند، پول ندارند، واقعاً هیچ چیز ندارند، غذا ندارند. و ما قرار است به آنها کمک کنیم، می‌خواهم به آنها بر اساس انسان‌دوستی کمک کنم."

آقای ترمپ گفت که جامعه امریکایی‌های کیوبایی‌تبار، که بخش عمده‌ای آن در فلوریدا متمرکز است، می‌خواهند در کیوبا سرمایه‌گذاری کنند و ببیند آیا می‌توانند به احیای این جزیره کمک کند یا خیر. او گفت که خوشحال خواهد شد که این امر را تسهیل کند.

ترمپ روز سه شنبه ۱۹ می در اشاره به بهبودی روابط بین امریکا و کیوبا گفت که به باور وی توافق دپلوماتیک با حکومت کیوبا نایل شدنی است و نیز اینکه او می‌تواند مردم این کشور را کمک کند، صرف نظر از اینکه "تغییر رژیم" در آنجا صورت می ‌گیرد یا نه.

در عین زمان مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه قبل از پرواز به اروپا در گفتگو با خبرنگاران گفت که اداره رییس جمهور ترمپ در یافتن سازمان‌های معتبر برای توزیع ۱۰۰ میلیون دالر کمک‌های وعده داده شده توسط ایالات متحده به مردم کیوبا پیشرفت‌هایی داشته است.

آقای روبیو گفت :"ترجیح ما همیشه یک راه حل دپلوماتیک است، همیشه، و همچنان یک توافق مذاکره شده، این را همیشه ترجیح می دهیم. اما اگر تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده وجود داشته باشد، رییس جمهور نه تنها حق دارد، بلکه موظف است که به آن تهدید امنیت ملی رسیدگی کند."

روبیو گفت پرداختن به تهدید امنیت ملی، چیزی است که امریکا ۱۰۰٪ روی آن تمرکز خواهدکرد، زیرا این مربوط به امریکا است.

او افزود مسایل داخلی کیوبا مربوط به مردم آن کشور است اما بار دیگر بر امنیت ملی ایالات متحده تاکید کرد و گفت: " آینده کیوبا، از نظر نحوه حکومت، شکل سیستم و غیره، متعلق به مردم کیوبا است، اما تهدید امنیت ملی، چیزی است که ما صد در صد روی آن تمرکز خواهیم کرد، زیرا این موضوع مربوط به امریکا است."

آقای روبیو روز چهارشنبه در پیام ویدیویی به زبان اسپانیایی به مناسبت روز استقلال کیوبا، بار دیگر به حمایت امریکا از مردم کیوبا تاکید کرد.

او گفت: "در امریکا، ما آماده‌ایم فصل جدیدی را در روابط میان مردم و کشورهای‌مان آغاز کنیم. و در حال حاضر، تنها کسانی که مانع آیندۀ بهتر اند، افرادی‌اند که کشور شما را کنترول می‌کنند.