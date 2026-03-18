رییس جمهور ترمپ برای کمک به امنیت تنگۀ هرمز با متحدان در تماس است

در بحبوحه عملیات نظامی مشترک امریکا و اسراییل علیه ایران و در حالیکه رییس جمهور دونالد ترمپ بار دیگر از متحدان خواسته است تا در "تامین امنیت تنگه هرمز" به ایالات متحده کمک کنند؛ قیمت‌های جهانی نفت خام و بازارهای مالی در معاملات صبحگاهی در نوسان قرار دارند.

کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید ، روز چهارشنبه ( ۱۸ مارچ) به شبکۀ فاکس نیوز گفت که رییس جمهور ترمپ، پیت هگسیت وزیر جنگ و مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده "با همتایان خود در اروپا و البته متحدان ما در منطقه عرب و خلیج فارس در تماس متداوم قرار دارند تا اقدامات بیشتری را برای کمک به ایالات متحده جهت تامین امنیت تنگه هرمز، انجام دهند. این بیشتر به نفع آنان است تا به نفع ایالات متحده."

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده به روز چهارشنبه (۱۸ مارچ) در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت: "نمی‌دانم چه می‌شود اگر آنچه را که از حکومت تروریستی ایران باقی مانده (تمام کنیم) و بگذاریم کشورهایی که از آن استفاده می‌کنند- ما نمی‌کنیم- مسوول این به‌اصطلاح (تنگه) باشند؟ این کار برخی از (متحدان) بی‌پاسخ ما را سریعاً به حرکت وامی‌دارد!!!"

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که عراق با منطقه نیمه‌خودمختار کردستان به توافقی دست یافته است تا صادرات نفت از طریق خط لوله‌ای که از ترکیه عبور می‌کند، از سر گرفته شود.

بهای معاملات آتی نفت خام امریکا (شاخص وست تکزاس) با ۱ درصد کاهش به کمی بالاتر از ۹۵ دالر در هر بیرل رسید و شاخص جهانی برنت اندکی افزایش یافت و به بالای ۱۰۴ دالر رسید. بازارهای مالی جهانی در تغییر بودند، اما با ورود درگیری به روز نوزدهم، نشانه‌هایی از ثبات نسبی نیز در آنان مشاهده شد.

این درحالیست که تاسیسات بزرگ تصفیه گاز طبیعی پارس جنوبی در جنوب ایران هدف حمله قرار گرفت، هرچند بلافاصله مشخص نشد چه کسی این حمله را انجام داده است.

همچنان فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که اردوی امریکا روز سه‌ شنبه چندین بم سنگین‌وزن ۵ هزار پوندی نفوذگر عمیق را به سایت‌های راکتی ایران در امتداد سواحل این کشور در نزدیکی تنگه هرمز- پرتاب کرده است.



