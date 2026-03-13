رییس جمهور ترمپ: عملیات امریکا-اسراییل در حال نابود کردن رژیم ایران است

دونال ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، می‌گوید که عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل، در حال "نابود" کردن رژیم تروریستی ایران است.

در عین حال، با گذشت ۱۴روز از این عملیات،‌ پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، می‌گوید که نیروهای امریکایی قرار است شدیدترین روز حملات خود را بر فراز حریم هوایی ایران انجام دهند.

رییس جمهور ترمپ روز جمعه (۱۳ فبروری) در شبکه اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "ما در حال نابود کردن کامل رژیم تروریستی ایران استیم، از نظر نظامی، اقتصادی و سایر موارد."

دونالد ترمپ با اشاره به نابودی نیروی بحری، نیروی هوایی، میزایل‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین (درون) رژیم ایران و از بین بردن رهبران آن گفت: "ما قدرت آتش بی‌نظیر، مهمات نامحدود و زمان فراوان داریم – ببینید امروز چه بر سر این پست‌های آشفته می‌آید."

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که نیروهای امریکایی "بیشترین حملات" خود را از زمان آغاز عملیات، بر فراز آسمان ایران و پایتخت آن، تهران، انجام خواهند داد.

هگسیت گفت که نیروهای هوایی ایالات متحده و اسراییل در مجموع ۱۵۰۰۰ هدف دشمن را مورد حمله قرار داده‌اند که معادل بیش از ۱۰۰۰ هدف در روز است.

وزیر جنگ ایالات متحده گفت: "هیچ ایتلاف دیگری از کشورها در جهان نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد."

به گفته پیت هگسیت، عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل در روزهای اخیر بر نابودی صنایع دفاعی رژیم ایران متمرکز بوده تا اطمینان حاصل شود که ایران نتواند میزایل‌ها و درون‌های تهاجمی بیشتر تولید کند.

هگسیت همچنین گفت که مجتبی خامنه‌ای، رهبر تازه‌ منصب رژیم ایران، که روز یکشنبه جایگزین پدر کشته‌ شده‌اش شد، "زخمی و احتمالاً مصدوم شده است".

پیت هگسیت با اشاره به مجتبی خامنه‌ای گفت: "او ترسیده، زخمی است، در حال فرار است و مشروعیت ندارد. برای آنها اوضاع به‌هم‌ریخته است. مسوول امور کیست؟ با گذشت هر ساعت، ایران شاید حتی نداند."

جنرال دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده ، که در کنار هگسیت صحبت می‌کرد، در مورد سقوط یک طیاره سوخت‌رسان نظامی ایالات متحده، که روز پنجشنبه در جریان یک ماموریت رزمی در غرب عراق سقوط کرد، وضاحت داد.

کین گفت که این سانحه ناشی از شلیک دشمن یا دوستان نبوده است. فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحده اعلام کرده است که در این سانحه، تمامی شش عمله پرواز کشته شده و تحقیقات در مورد جریان دارد.