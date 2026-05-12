دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، میگوید که آتشبس با ایران، در یک مقطع بسیار حیاتی و در یک "وضعیت باورنکردنی ضعیف " قرار دارد.
رییس جمهور ترمپ این اظهارات را روز دوشنبه (۱۱ می) در حالی ابراز کرد که قبل از آن پیشنهاد ایران برای پایان تشنج در شرق میانه را "کاملاً غیرقابل قبول" خوانده بود.
ترمپ در پاسخ به یک سؤال، پیشنهاد ایران را "احمقانه" توصیف کرد و گفت: "رهبریشان آدمهای بسیار بی آبرو اند. آنان فقط نظرشان را عوض میکنند. من در کسبوکار، بارها این را تجربه کردهام. با این افراد قرارداد میبندید و بعد سندی را برایتان میفرستند که پنج روز طول میکشد تا به شما برسد، در حالی که باید ظرف بیست دقیقه میرسید."
به گفتهٔ ترمپ، تهران به واشنگتن گفته بود که آنان میخواهند تا "بقایایی مواد هستهای" را به ایالات متحده بدهند. بقایایی مواد هستهای، شامل ضایعات و پارچههایی میشود که پس از بمباردمان سال گذشتهٔ ایالات متحده، در تاسیسات تخریب شدهٔ ایران باقی مانده است.
دونالد ترمپ خاطر نشان کرد که ایران پیشنهاد کرده بود که تنها ایالات متحده و چین توانایی بیرون کردن یورانیم غنی شده را دارند، زیرا ایران وسایل لازم برای انجام این کار را ندارد. ترمپ گفت که رهبران ایران در گنجاندن این موضوع در پیشنهادی که آنان از طریق پاکستان به واشنگتن ارسال کردند، کوتاهی کردند.
ترمپ گفت: "آنان دو روز پیش [به ایالات متحده] گفتند که شما باید آن (یورانیم غنی شده) را بردارید اما نظرشان را عوض کردند، چون آن را در سند شامل نکردند."
رییس جمهور ایالات متحده افزود که پلان وی برای ایران یک "پلان بسیار ساده" میباشد و آن این که "ایران نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد" و تاکید کرد که در این راستا کوتاهی نخواهد کرد.
دونالد ترمپ گفت: "آنان فکر میکنند که من از این کار خسته یا کسل میشوم، یا با فشاری مواجه میشوم، اما هیچ فشاری وجود ندارد، اصلاً هیچ فشاری نیست. ما یک پیروزی کامل خواهیم داشت."
ترمپ همچنین گفت که یک راه حل دپلوماتیک هنوز هم ممکن است، ولی خاطرنشان کرد که رهبری ایران نظر خود را عوض میکنند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران، از پاسخ کشورش به پیشنهاد ایالات متحده دفاع کرد و گفت: "مطالبهٔ ما مشروع است: پایان دادن به جنگ، برداشتن محاصره (ایالات متحده) و دزدی دریایی و آزادسازی داراییهای ایران که به دلیل فشار ایالات متحده به ناحق در بانکها منجمد ساخته شده اند."
او افزود: "عبور مصوون از تنگه هرمز و برقراری امنیت در منطقه و لبنان از دیگر خواستههای ایران بود که یک پیشنهاد سخاوتمندانه و مسوولانه محسوب میشود."
ایالات متحده از ۱۳ اپریل به این سو بنادر و ترمینلهای نفتی ایران را تحت محاصره قرار داده و گفته است که این محاصره تا زمانی ادامه خواهد داشت که ایران در مورد برنامهٔ هستهای خود با واشنگتن به یک توافق برسد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، روز دوشنبه ضمن اشاره به ادامهٔ محاصره، گفت که تاکنون مسیر ۶۲ کشتی تغییر داده شده و چهار کشتی دیگر از فعالیت انداخته شده است.
به گفته ایالات متحده، ایران تنگهٔ هرمز را محاصره کرده و اقتصاد جهان را گروگان گرفته است.
در همین حال، امارات متحدهٔ عرب که هفتهٔ گذشته شاهد حملات میزایلی و طیارههای بی سرنشین ایران بود، روز یکشنبه گفت که سیستم مدافع هوایی آن دو حملهٔ طیارههای بیسرنشین را که از ایران راه اندازی شده بود، بگونه موفقانه دفع کرد. هیچ تلفاتی گزارش نشده است.
گروه