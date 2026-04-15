ترمپ: چین موافقت کرده است که به ایران سلاح فراهم نکند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۵ اپریل گفت که چین موافقت کرده است تا به ایران سلاح فراهم نکند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که رسانه های امریکایی به نقل از منابع استخباراتی گزارش دادند که بیجینگ برای تحویل دهی .سیستم های دافع هوا به تهران آمادگی میگیرد، ادعایی که چین به‌طور رسمی آن را رد کرده است.

ترمپ این اظهارات را در پستی در شبکه تروت سوشیل مطرح کرد، جایی که او همچنان درباره تلاش‌های نظامی ایالات متحده برای بازگشایی جریان تردد بحری در تنگه هرمز صحبت کرد، آبراه که بسیاری از کشورها، از جمله چین، برای نفت و دیگر منابع انرژی به آن وابسته اند.

رییس جمهور ترمپ در این پست نگاشته است که "چین بسیار خوشحال است که من به‌طور دایمی تنگه هرمز را بازگشایی می‌کنم. این کار را برای آن‌ها و هم برای جهان انجام میدهم ." او افزود که "این وضعیت هرگز دوباره رخ نخواهد داد. آنان موافقت کرده‌اند که به ایران سلاح ارسال نکنند."

این پست جدید ریس جمهور امریکا پس از اظهارات قبلی او در مصاحبه‌ اش با شبکه فاکس نیوز در روز سه ‌شنبه منتشر شد؛ جایی که او فاش کرد که به شی جین‌پینگ، رییس‌جمهور چین، نامه فرستاده و از او خواسته است که به ایران سلاح ندهد. او گفت شی پاسخ داده است که چین برای تهران سلاح فراهم نکرده است.

ترمپ در این مصاحبه گفت: "من نامه‌ای برای او نوشتم و از او خواستم چنین کاری نکند، و او هم در پاسخ نامه‌ای نوشت و گفت که اساساً چنین کاری انجام نمی‌دهد."

او نگفت که این نامه‌ها چه زمانی مبادله شده‌اند.

اوایل این هفته، ترمپ پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ارسال سلاح به ایران، چین را به اعمال تعرفه ۵۰ درصدی تهدید کرد.

رییس‌جمهور ترمپ قصد دارد در تاریخ ۱۴ و ۱۵ می به چین سفر کند.

او در روز چهارشنبه در شبکه تروت سوشیل نوشت: "وقتی چند هفته بعد به آنجا بروم، رییس‌جمهور شی با یک آغوش بزرگ و گرم از من استقبال خواهد کرد. ما باهوشانه و بسیار خوب با یکدیگر همکاری می‌کنیم."

فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام به روز سه‌ شنبه اعلام کرد که محاصره بنادر ایران را به‌طور کامل عملی کرده است

ترمپ پس از آنکه مذاکرات میان ایالات متحده و ایران برای بازگشایی تنگه هرمز به نتیجه نرسید، دستور این محاصره را صادر کرد.