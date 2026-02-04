ترمپ و شی در مورد مسایل مختلف تجارتی و جهانی صحبت کردند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که روز چهارشنبه چهارم فبروری تماس "عالی" تلیفونی با شی جینپینگ، رییس جمهور چین داشته است که در آن "مسایل زیاد مهم" به شمول تجارت ایالات متحده-چین، جنگ روسیه-اوکراین و وضعیت در ایران به بحث گرفته شده است.

ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشته است که با همتای چینی‌اش در مورد سفر برنامه ریزی شده اش به چین در ماه اپریل که "مشتاقانه منتظر" آن است، نیز صحبت کرده است. در دورۀ دوم ریاست جمهوری ترمپ، این نخستین سفر وی به چین خواهد بود. ترمپ در دور نخست ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۷ به چین سفر کرده بود.

رییس جمهور ترمپ در این پست در مورد مسایل سیاست خارجی که با همتای چینی‌اش در مورد آن صحبت کرده، جزییات نداده است. ترمپ نگاشته است که با شی در مورد "خریداری نفت و گاز ایالات متحده توسط چین" بحث شد.

بر اساس معلومات وزارت انرژی ایالات متحده، چین در ماه اکتوبر روزانه حدود ۶۸۹هزار بیرل محصولات نفتی به شمول تیل از امریکا خریداری کرده است که با این حساب چین ششمین مشتری عمدۀ محصولات انرژی ایالات متحده در این ماه بوده است.

رییس جمهور ایالات متحده همچنین گفته است که در صحبت با رییس جمهور چین در مورد خریداری محصولات زراعتی ایالات متحده به شمول سویابین صحبت کرده است.

به گفتۀ رییس جمهور ترمپ "انتقالات ماشین طیاره" از دیگر مسایل تجارتی مورد بحث با شی بود. ایالات متحده یکی از بزرگترین فراهم کنندگان ماشین‌ طیاره‌های تجارتی به چین است.

رییس جمهور ایالات متحده روابط خود را به رییس جمهور چین "فوق‌العاده خوب" توصیف کرده و نگاشته است: "هر دو درک می‌کنیم که حفظ این رابطه چقدر مهم است."

رسانۀ دولتی چین گزارش داده است که شی به ترمپ گفته است: "من به روابط ایالات متحده-چین اهمیت زیاد قایلم. در سال جدید، مایلم تا با شما کار کنم تا همچنان کشتی روابط چین-ایالات متحده را در درون طوفان‌ها رهنمایی کنیم و اطمینان حاصل کنیم که پیشرفت بدون اشکال باشد."

بر اساس گزارش این رسانه، شی گفته است: "ایالات متحده نگرانی‌های خود را دارد، چین نگرانی‌های خود را دارد... مادامی که هر دو طرف اصول برابری، احترام و منافع متقابل را رعایت کنند و به سوی یکدیگر حرکت کنند، می‌توانیم راه‌هایی برای حل نگرانی‌های هم‌دیگر پیدا کنیم."