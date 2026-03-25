ترمپ: ایران تحفۀ ارزشمندی به امریکا داد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌ گوید که رهبران ظاهراً جدید ایران، به عنوان نشانه ‌ای در مذاکرات تازه جهت پایان دادن به تهاجم امریکا و اسراییل، یک "تحفۀ" ارزشمند مرتبط به نفت و گاز به ایالات متحده دادند.

رییس جمهور ترمپ روز سه‌ شنبه در قصر سفید حین صحبت با خبرنگاران گفت که جوانب ایرانی روز قبل، اقدام "شگفت‌انگیز" در قبال هیات امریکایی انجام داده ‌اند.

دونالد ترمپ گفت: "آنان به ما هدیه ای دادند و این هدیه امروز رسید. تحفه ‌ای بسیار بزرگ بود و ارزش مالی بسیار زیادی داشت."

رییس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسش های خبرنگاران در مورد ماهیت تحفه ایران، گفت که این تحفه مربوط به "نفت و گاز" و جریان این تولیدات انرژی از طریق تنگه هرمز است.

تنگه هرمز که به گفته حکومت امریکا، مسیر ۲۰ درصد از مصرف جهانی مایعات نفتی است، در روزهای اخیر تنها شاهد تردد اندکی بوده است، زیرا حملات ایران به کشتیرانی و کشورهای همسایه، مانع استفاده تانکرهای نفتی از آن مسیر آبی می ‌شود.

آقای ترمپ گفت که نمایندگان ایالات متحده در این مذاکرات، جی دی ونس، معاون رییس جمهور، مارکو روبیو، وزیر خارجه، استیف ویتکاف، فرستاده ویژه و جرد کوشنر، مشاور وی می باشند.

رییس جمهور ترمپ برای دومین روز از معرفی جوانب ایرانی خودداری کرد. او گفت تحفه‌ای که آنان به ایالات متحده دادند نشان داد که او [ترمپ] "با افراد مناسبی سر و کار دارد."

دونالد ترمپ همچنین طرف‌های ایرانی را "بسیار متفاوت" از رهبران رژیمی توصیف کرد که در آغاز عملیات امریکا و اسراییل در بیست و هشت فبروری روی کار بودند.

ده‌ها نفر از رهبران رژیم، از جمله علی خامنه‌ ای، رهبر پیشین ایران، از آن زمان تاکنون حذف شده ‌اند.

رییس جمهور ظهور طرف‌های ایرانی را "تغییر رژیم" توصیف کرد و گفت که این طرف‌ها توافق کرده‌اند که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای یا توانایی ساخت آن را داشته باشد.

طرف ایرانی هنوز این تعهد را علناً ابراز نکرده است.

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، روز سه‌ شنبه پیشنهاد کرد که در صورت توافق طرفین، پاکستان می تواند میزبان مذاکرات ایالات متحده و ایران برای یافتن راه‌ حلی از طریق مذاکره در مورد حمله ایالات متحده و اسراییل باشد.