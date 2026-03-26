ترمپ: رهبران جدید ایران باید "پیش از اینکه خیلی دیر شود" در مورد توافق با امریکا "جدی" شوند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا میگوید که رهبران ظاهراً جدید ایران باید "به زودی" و "پیش از آنکه خیلی دیر شود" در مورد توافق با ایالات متحدۀ امریکا برای متوقف کردن فعالیتهای بدخواهانه خود جدی شوند.
رییس جمهور ترمپ، در حالی این موضوع را بیان کرد که حملۀ مشترک ایالات متحده و اسراییل در برابر بقایای رژیم تروریستی ایران، وارد بیست و هفتمین روز خود میشود.
رییس جمهور ترمپ، با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که مذاکرهکنندگان ایران، که به گفته او از دوشنبه با ایالات متحده در حال مذاکره بودهاند، رفتار "عجیب" دارند.
رییس جمهور ترمپ گفت: "آنان به ما "التماس" میکنند که توافق کنیم، کاری که باید انجام دهند، زیرا از نظر نظامی نابود شدهاند و هیچ فرصتی برای بازگشت ندارند، اما در ظاهر اعلام میکنند که فقط "پیشنهاد ما را بررسی میکنند". اشتباه میکنند!!! بهتر است زودتر جدی شوند، قبل از اینکه خیلی دیر شود، زیرا وقتی این اتفاق بیفتد، دیگر راه برگشتی وجود ندارد و اوضاع خوب نخواهد بود!"
رییس جمهور ترمپ، روز دوشنبه،گفت که به ایران پنج روز مهلت داده تا به توافق برسد.
ترمپ، اواخر روز چهارشنبه در مراسمی در واشنگتن گفت که طرفهای ایرانی از پذیرش مذاکرات با ایالات متحده "میترسند" زیرا معتقدند که "توسط مردم خودشان کشته خواهند شد". او همچنان گفت که این مذاکرهکنندگان "میترسند که از سوی ما کشته شوند."
برد کوپر، قوماندان فرماندهی مرکزی قوای امریکا (سنتکام)، روز چهارشنبه گفت که نیروهای امریکایی از زمان آغاز عملیات خشم حماسی در ۲۸ فبروری، بر بیش از ده هزار هدف نظامی در ایران حمله کرده اندږ
کوپر همچنان گفت: "اگر آنچه را که ما به دست آوردهایم با موفقیت متحد اسراییلی خود ترکیب کنید، ما هزاران موضع دیگر را هدف قرار دادهایم که به وضوح نشان میدهد که ما در کنار یکدیگر، قویتر استیم."
فرمانده سنتکام گفت که ایالات متحده و اسراییل "در دستیابی به اهداف نظامی بسیار واضح برای از بین بردن توانایی ایران برای اعمال قدرت به شیوههای معنادار در خارج از مرزهای خود، بر اساس پلان و یا جلوتر از آن استیم."
بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای اسراییلی فرمانده نیروی بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را از بین بردهاند. او گفت که علیرضا تنگسیری، "دستهایش به خون آلوده" بوده و مسوول بستن تنگه هرمز از سوی ایران، نقطۀ حساس جریان انرژی خلیج فارس به بازارهای جهانی، بوده است.
نتنیاهو گفت: "این نمونه دیگری از همکاری بین ما و دوست ما، ایالات متحده، در راستای نیل به اهداف مشترک مان در جنگ است."
