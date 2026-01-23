دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده می گوید که یک گروه بزرگ از کشتی‌های جنگی ایالات متحده به سمت ایران در حال حرکت است.

این بخشی از اقدام بعدی رییس جمهور ترمپ در واکنش به سرکوب بی رحمانۀ اعتراضات یک ماه گذشته توسط رژیم اسلامگرای ایران است.

رییس جمهور ترمپ شامگاه پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در داخل طیاره حاملش حین برگشت از مجمع جهانی اقتصاد در داووس سویس به ایالات متحده گفت که امریکا وضعیت ایران را نظارت کرده و یک گروه انبوه نیروی بحری را به آن سمت سوق داده است.

این نخستین بار است که ترمپ در پاسخ به سرکوب اعتراضات توسط رژیم ایران، علناً در مورد انتقال امکانات نظامی به شرق میانه صحبت می‌کرد.

رییس جمهور ترمپ گفت که این "نشانه خوبی" است که رژیم ایران آنچه را که او طرح اعدام ۸۳۷ نفر، عمدتاً مردان جوان، به عنوان بخشی از سرکوب می‌دانست، لغو کرد.

ترمپ گفت که به رژیم ایران هشدار داده است: "اگر این افراد را اعدام کند، ضربه‌ای سخت‌تر از هر زمان دیگری خواهید خورد."

دونالد ترمپ در مورد "نیروی بزرگ" کشتی‌های جنگی ایالات متحده که به گفته او "به سمت ایران می‌رود"، اظهار داشت: "شاید مجبور به استفاده از آن نشویم. خواهیم دید."

رسانه‌های امریکایی گزارش دادند که کشتی طیاره بردار ابراهام لینکن و گروه ضربتی آن روز پنجشنبه در اقیانوس هند بودند و به سمت غرب به سمت شرق میانه حرکت می‌کنند. این کشتی‌های جنگی پیش از این در بحیره جنوب چین مستقر بودند.

تداوم قطع انترنت در ایران

نت‌بلاکس، گروه نظارت بر انترنت مستقر در لندن، گزارش می‌دهد که قطع انترنت سراسری رژیم ایران که با هدف سرکوب مخالفان انجام می‌شود، روز جمعه وارد سومین هفته خود شد.

نت‌بلاکس روز جمعه در پستی شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که "دسترسی گسترده‌تر به برنامه‌های پیام‌رسان" در داخل ایران را شناسایی کرده است، زیرا شمار بیشتری از کاربران برای دور زدن این محدودیت‌ها از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) استفاده می‌کنند.

نت‌بلاکس گفت: "با این حال، خدمات انترنت به شدت فلتر شده است و ارتباط بین‌المللی قابل مشاهده همچنان پایین است که نشان‌دهندۀ طبقه بندی "فلترنت پلس" است.

"فلترنت" یک سیستم سانسور است که در آن یک مرجع حکومتی، دسترسی به محتوای خاص آنلاین را که نامطلوب تلقی می‌پندارد، مسدود یا فلتر می‌کند.

نت‌بلاکس با توصیف سیستم "فلترنت پلس" نشان می‌دهد که رژیم ایران علاوه بر اعمال محدودیت‌های شدید بر ارتباط گسترده‌تر، شروع به ایجاد فهرست سفید - یعنی فقط اجازه دسترسی به خدمات آنلاین تایید شده - کرده است.

وضع تحریم بر نه کشتی‌ ایران

اعتراضات در ایران در ۲۸ دسمبر آغاز شد، که با نارضایتی‌های داخلی از بدتر شدن اوضاع اقتصادی و درخواست‌های صریح معترضان برای تغییر رژیم شدت یافت. ایالات متحده و گروه‌های حقوق بشری تخمین زده‌اند که نیروهای امنیتی ایران هزاران نفر را در سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات کشته‌اند.

در واکنشی دیگر به آن سرکوب، وزارت مالیۀ ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه نه کشتی در گروه کشتی‌های سایه رژیم ایران و مالکان یا شرکت‌های مدیریتی مربوطه آنان اعمال کرده است. این وزارتخانه گفت که نهادهای تحریم‌شده به‌طور جمعی به ارزش صدها میلیون دالر تیل و محصولات نفتی ایران را به بازارهای خارجی منتقل کرده‌اند.

اسکات بسینت، وزیر مالیۀ ایالات متحد، در بیانیه‌ای گفت: "تحریم‌های امروز یک بخش مهم از نحوۀ کسب درآمد ایران را هدف قرار می‌دهد که این کشور برای سرکوب مردم خود از آن استفاده می‌کند. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، وزارت مالیه به ردیابی ده‌ها میلیون دالر ادامه خواهد داد که رژیم [ایران آن‌را] دزدیده و به شدت تلاش می‌کند تا به بانک‌های خارج از ایران منتقل کند."

واکنش شورای حقوق بشر ملل متحد

سرکوب اعتراضات ضد حکومتی توسط رژیم ایران همچنین روز جمعه در جلسه ویژه‌ای که برای بحث در مورد این موضوع تشکیل شده بود، مورد توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گرفت.

ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در این شورا گفت: "کشتار در جاده‌های ایران ممکن است کاهش یافته باشد، اما ظلم همچنان ادامه دارد."

ترک از رژیم ایران خواست تا "دوباره غور کند، عقب‌نشینی کند و به سرکوب بی‌رحمانۀ خود به شمول محاکمه‌های ناقص و صدور احکام غیرمنصفانه، خاتمه دهد."

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از جامعۀ جهانی خواست تا "گام‌های فوری در راستای رسیدگی به تاثیرات تعزیرات بر حقوق بشر مردم ایران" بردارند.

حکومت رییس جمهور ترمپ، در ماه فبروری سال گذشته از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج شد و گفت که این شورا، یکی از چندین ادارۀ سازمان ملل متحد بود که از ماموریت ترویج صلح و امنیت بین‌المللی "فاصله گرفته" و در عوض "در حالی که به متحدان ما حمله کرده و یهودستیزی را تبلیغ می‌کند، برخلاف منافع ایالات متحده عمل می‌کند."

ایالات متحده گفته است که به دنبال انتخاب مجدد در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیست.