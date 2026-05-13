دونالد ترمپ: برای حل تنش با ایران، نیازمند میانجیگری چین نیستیم

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که در تلاش یک "توافق خوب" با ایران می‌باشد و برای حل تنش با تهران، نیازمند میانجیگری چین نیست.

رییس جمهور ترمپ این اظهارات را روز سه شنبه (۱۲ می) و قبل از عزیمت به چین ابراز کرد. ترمپ در پاسخ به این پرسش که آیا برای حل تنش با ایران، به میانجیگری رییس جمهور چین نیاز دارد یا نه، گفت فکر نمی‌کند در مورد موضوع ایران، نیازمند کمک باشد.

دونالد ترمپ گفت: "فکر نمی‌کنم که در مورد ایران به کمکی نیاز داشته باشیم. ما به هرحال پیروز خواهیم شد. چه به روش مسالمت‌آمیز، چه به روش دیگر."

ترمپ گفت که موضوع ایران تاحد بسیار زیاد تحت کنترول قرار دارد و تاکید کرد که اگر ایران توافق نکند، بگونهٔ وسیع آسیب خواهد دید.

رییس جمهور ایالات متحده در مورد مذاکرات با ایران گفت: "می‌بینیم که چه خواهد شد. ما تنها یک توافق خوب را انجام می‌دهیم. باورمندام که در هر حال این برای مردم امریکا بسیار خوب خواهد بود و فکر می‌کنم که برای مردم ایران بسیار خوب خواهد بود."

ترمپ این اظهارات را در حالی ابراز کرد که جولز هرست، مسوول مالی وزارت جنگ ایالات متحده، روز سه شنبه در جلسات استماعیهٔ‌ کمیته‌های تخصیص مجلس نمایندگان و سنای کانگرس این کشور گفت که عملیات خشم حماسی، تاکنون ۲۹ میلیارد دالر هزینه برداشته است.

عملیات خشم حماسی به تاریخ ۲۸ فبروری، علیه ایران آغاز شد.

دو هفته قبل، پیت هیگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده به قانونگذاران امریکایی، مصرف جنگ را ۲۵ میلیارد دالر گزارش داده بود.

جولز هرست دلیل این افزایش را "تجدید هزینه‌های ترمیم و تعویض تجهیزات و همچنین هزینه‌های عملیاتی کلی” خواند.

در جلسات استماعیهٔ کانگرس، پیت هیگسیت، وزیر جنگ و جنرال دن کین، قومندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز به پرسش قانونگذاران پاسخ دادند.

در این جلسه، بیتی مک‌کولم، نمایندهٔ ایالت منیسوتا، پرسید که آیا حکومت ایالات متحده پلانی دیگری برای کاهش عملیات علیه ایران دارد یا نه؟ پیت هیگسیت از استراتیژی واشنگتن در قبال ایران، دفاع کرد و گفت که "در صورت نیاز،‌ عملیات تشدید خواهد یافت".

هیگسیت گفت که برای گشایش تنگهٔ هرمز، راه حل نظامی و سیاسی وجود دارد، ولی افزود که یک راهّ حل مورد پسند، یک توافق با ایران می‌باشد که در براساس‌ آن تهران این تنگه را باز کند.

وزیر جنگ ایالات متحده تاکید کرد که تنش کنونی براساس شرایط واشنگتن حل خواهد شد.