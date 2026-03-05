دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، میگوید که تهاجم مشترک امریکا – اسراییل علیه رژیم تروریستی ایران، از زمان آغاز عملیات در روز شنبه ۲۸ فبروری، تقریباً دو سوم میزایلها و پرتاب کنندههای میزایل رژیم ایران را نابود کرده است.
رییس جمهور ترمپ، روز پنجشنبه در یک رویداد در قصر سفید گفت که نیروهای امریکایی و اسراییلی "در هر ساعت، توانایی میزایل و طیارۀ بدون سرنشین ایران را بیشتر از پیش نابود میکنند، به گونهای که هیچکس تصور نمیکرد چنین چیزی ممکن باشد."
دونالد ترمپ گفت: "میزایلهای رژیم از بین رفته اند، پرتاب کنندههای میزایلهای آن از بین رفته اند – حدود ۶۰ درصد میزایلها و ۶۴درصد پرتابکنندهها نابود شده است."
رییس جمهور ترمپ گفت که افراد باقیمانده از رژیم ایران با امریکا تماس گرفتهاند تا بپرسند چگونه میتوانند برای توقف این تهاجم به توافق برسند. دونالد ترمپ گفت: "به آنان گفتم کمی دیر شده است. حالا ما بیشتر از آنان میخواهیم بجنگیم."
دونالد ترمپ، بار دیگر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اردوی عادی و نیروهای پولیس رژیم ایران خواست تا سلاحهای خود را به زمین بگذارند.
دونالد ترمپ، بار دیگر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اردوی عادی و نیروهای پولیس رژیم ایران خواست تا سلاحهای خود را به زمین بگذارند.
رییس جمهور ترمپ، خطاب به این نیروهای نظامی رژیم ایران گفت: "اکنون زمان آن است که برای مردم ایران بایستید و کمک کنید تا پس از همۀ این سالها فرصت داشته باشند کشورشان را پس بگیرند. مصوونیت را بپذیرید. ما به شما مصوونیت خواهیم داد و شما را در سمت درست تاریخ قرار خواهیم داد. شما با مصوونیت کامل کاملاً در امان خواهید بود، یا با مرگی کاملاً حتمی روبهرو میشوید. من نمیخواهم چنین چیزی را ببینم. آنان هم نمیخواهند."
در یک اقدام تازه، رییس جمهور ایالات متحده همچنان از دپلوماتهای ایرانی در سراسر جهان خواست، درخواست پناهندگی بدهند و به امریکا کمک کنند تا "ایرانی جدید و بهتر با ظرفیتهای بزرگ" شکل دهد.
دونالد ترمپ گفت:"ایالات متحده اطمینان حاصل خواهد کرد که هر کسی که در آینده رهبری ایران را در دست بگیرد، ایران دیگر امریکا یا همسایگانش مانند اسراییل یا هیچکس دیگر را تهدید نکند."
گزارشدهی فرماندهی مرکزی اردوی امریکا
فرماندهی مرکزی اردوی امریکا اعلام کرد که توانایی رژیم ایران برای تهدید نیروهای امریکایی و شرکای منطقهای "به سرعت در حال کاهش است"، در حالی که قدرت نظامی امریکا در روز ششم تهاجم مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران، همچنان در حال افزایش میباشد.
سنتکام جزییات بیشتر از تحولات اخیر عملیاتی را روز پنجشنبه (۵ مارچ)، در پیامی در شبکه ایکس منتشر کرد و ویدیویی از طیارههای جنگی ایالات متحدۀ امریکا را نشان داد که میزایلهای را به اهداف نظامی رژیم ایران در زمین شلیک میکنند.
جزییات تازه از عملیات اردوی اسراییل
اردوی اسراییل، با نشر یک سلسله پیامها در شبکۀ اجتماعی ایکس، اعلام کرد که روز پنجشنبه دو موج حملۀ هوایی را در غرب و مرکز ایران انجام داده است.
اردوی اسراییل گفت که در موج دوم، جتهای جنگی اسراییل، بر حدود ۲۰۰ هدف، به شمول دهها پرتابکنندۀ میزایل بالستیک، بم انداختند.
همچنان مقامات اردوی اسراییل گفتند که موج نخست شامل عملیات طیارههای اسراییلی بر فراز پایتخت، تهران، و ولایت همجوار البرز بوده که اهداف متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای امنیتی رژیم ایران را هدف قرار دادهاند.
حملات تلافی جویانۀ ایران
در تحولات دیگر روز پنجشنبه، رژیم ایران حملات میزایلی و طیارههای بدون سرنشین بیشتری را علیه همسایگان عرب خود، امارات متحده عربی و قطر انجام داد و برای نخستین بار طیارههای بدون سرنشین تهاجمی را به سوی آذربایجان، همسایه شمالی خود نیز پرتاب کرد.
وزارت دفاع امارات متحدۀ عرب اعلام کرد که دستکم هفت میزایل ایرانی و ۱۳۱ درون ورودی را شناسایی کرده و تقریباً همه آنها را رهگیری کرده است، به جز یک میزایل و شش درون که در داخل خاک امارات سقوط کردند. گزارشی از تلفات منتشر نشده است.
وزارت دفاع قطر نیز گفت دفاع هوایی این کشور ۱۳ میزایل ایرانی و چهار طیارۀ بدون سرنشین ایرانی را رهگیری کرده و هیچ تلفاتی گزارش نشده است.
خبرگزاری دولتی آذربایجان اعلام کرد که چهار طیارۀ بدون سرنشین تهاجمی ایرانی به منطقه نخجوان پرتاب شدهاند که یکی رهگیری شده و سه طیارۀ بدون سرنشین دیگر روی یا نزدیک زیربناهای غیرنظامی به شمول یک مکتب سقوط کردهاند. گزارشی از تلفات منتشر نشده است.
آذربایجان این حملات را به عنوان اقدام تروریستی محکوم کرد. الهام علیاف، رییس جمهور آذربایجان، در نشست شورای امنیت کشورش از تهران خواست عذرخواهی کند و گفت نیروهای مسلح خود را در بالاترین سطح آمادهباش قرار داده تا "هرگونه عملیات لازم" را انجام دهند.
گروه