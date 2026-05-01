دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که اگر ایران نداشتن سلاح هسته‌ای را نپذیرد، در "دردسر بزرگی" قرار خواهد گرفت.

رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه (۳۰ اپریل) در یک مصاحبه با شبکهٔ تلویزیونی نیوزمکس، گفت که اگر ایران از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست نبرداشته و توافق نکند "با درد سر بزرگتر از حالت کنونی" دچار خواهند شد.

دونالد ترمپ همچنان تاکید کرد که باید این اطمینان و تضمین وجود داشته باشد که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد.

به گفته ترمپ "اگر سلاح هسته‌ای داشته باشد از آن استفاده خواهد کرد". اما، رییس جمهور ایالات متحده افزود که به ایران چنین فرصتی داده نخواهد شد.

دونالد ترمپ، روز گذشته در یک برنامۀ جداگانه در قصر سفید، به خبرنگاران گفت که ایران برای توافق با ایالات متحده ناگزیر است.

ترمپ گفت: "خلاصهٔ مطلب این است که برای این جهان، برای کشور ما و البته برای اسراییل، شرق میانه و اروپا. شما نمی‌توانید اجازه دهید ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد."

رییس جمهور ایالات متحده در اشاره به مذاکرات با ایران، گفت که "جز خودش و چند نفر دیگر"، هیچ کس دیگر در مورد سرنوشت این مذاکرات نمی‌داند.

دونالد ترمپ گفت: "آنها خیلی مشتاق توافق اند. ما یک مشکل داریم چون هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند رهبران (ایران) چه کسانی اند. این کمی مشکل‌ساز است."

به گفته ترمپ "رهبران (ایران) با نیروهای نظامی‌شان، تقریباً همهٔ نیروهای نظامی‌شان، از بین رفته اند".

رییس جمهور ایالات متحده همچنین تکرار کرد که به دلیل ادامۀ محاصرهٔ بندرها و ترمینل‌های نفتی ایران از سوی ایالات متحده، اقتصاد ایران با فروپاشی روبروست.

به گفته ترمپ، این محاصره باعث شده تا ایران نتواند از منابع نفتی خود عاید کند.

در همین حال، فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحده (سنتکام) نیز محاصره تنگه هرمز را موثر خوانده و گفته است که نظامیان امریکایی به تطبیق کامل این محاصره متعهد اند.

سنتکام همچنان گفته است که تاکنون، نظامیان امریکایی مسیر ۴۲ کشتی تجارتی را که تلاش کرده اند تا محاصره را نقض کنند، تغییر داده اند.