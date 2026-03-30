رییس ‌جمهور ترمپ: اجازه خواهیم داد تا کشتی نفتی روسیه به کیوبا برسد

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه ۲۹ مارچ گفت که اجازه خواهد داد یک کشتی روسی حامل نفت به کیوبا برسد؛ کشوری جزیره‌ای واقع در کربین و رقیب امریکا که با کمبود شدید مواد سوخت، مشکلات اقتصادی و تحریم تجاری امریکا مواجه بوده است.

ترمپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در طیارهٔ ایر فورس ون درباره یک کشتی روسی که انتظار می‌ رفت اوایل روز دوشنبه ۳۰ مارچ به کیوبا برسد، این اظهارات را مطرح کرد.

ترمپ گفت مشکلی با رسیدن این کشتی به مقصدش ندارد، زیرا مردم کیوبا برای گرمی و سردی به مواد نفتی نیاز دارند.

او در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت: "اگر کشوری بخواهد همین حالا مقداری نفت به کیوبا بفرستد، من مشکلی با آن ندارم... چه روسیه باشد یا هر کشور دیگر."

ایالات متحده، اروپا و هند را تحت فشار قرار داده است تا خرید نفت روسیه را متوقف کنند و می‌گوید این خریدها به جنگ تهاجمی روسیه علیه اوکراین دامن می ‌زند.

ترمپ گفت بعید می‌داند که اجازه دادن به این کشتی روسی برای رسیدن به کیوبا به ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، کمک کند.

او گفت: "اگر او بخواهد این کار را انجام دهد و اگر کشورهای دیگر هم بخواهند، برای من چندان اهمیتی ندارد؛ تأثیری نخواهد داشت."

رییس‌جمهور ترمپ همچنین بار دیگر تأکید کرد که پس از ونزویلا و ایران، "نوبت کیوبا هم خواهد رسید" تا حکومت ضد امریکایی آن سقوط کند، اما مشخص نکرد که امریکا چه اقداماتی ممکن است علیه رژیم کمونیستی هاوانا انجام دهد.

او پیش‌بینی کرد که رژیم کمونیستی کیوبا "در مدت کوتاهی" شکست خواهد خورد و قول داد که امریکا "آنجا برای کمک حضور خواهد داشت."

میگل دیاز-کانل، رییس‌جمهور کیوبا، اخیراً تأیید کرده است که این کشور "گفت‌وگوهایی" با امریکا داشته، اما تاکنون هیچ پیشرفتی در آن گزارش نشده است.



