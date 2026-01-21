دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه از "رشد فوقالعاده بلند اقتصاد" امریکا که حکومت به رهبری وی در طول سال اول ریاست جمهوریاش به آن دست یافته، تمجید کرد و گفت که امریکا "سریعترین" رشد اقتصادی را تجربه میکند.
رییس جمهور ترمپ در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سویس، به رهبران جهان گفت: "من با اخباری واقعاً خارق العاده از امریکا به مجمع جهانی اقتصاد امسال آمدهام. دیروز اولین سالگرد مراسم تحلیف بود و امروز پس از ۱۲ ماه بازگشت به قصر سفید، اقتصاد در حال شکوفایی است، رشد اقتصادی بسیار سریع است، تولید در حال افزایش است، سرمایهگذاری در حال تغییر است، درآمدها در حال افزایش است، تورم شکست خورده است، مرز قبلاً باز و خطرناک ما بسته شده است و عملاً غیرقابل نفوذ است."
رییس جمهور ترمپ افزود که ایالات متحده در پرتو "سریعترین و چشمگیر ترین چرخش اقتصادی در تاریخ کشورمان" قرار دارد.
دونالد ترمپ افزود که در بیش از سه ماه گذشته، تورم اصلی در ایالات متحده تنها ۱.۶ درصد بوده است، در حالی که پیشبینی میشود رشد ربع چهارم ۵.۴ درصد باشد.
رییس جمهور ترمپ گفت: "در حکومت به رهبری جوبایدن، امریکا گرفتار کابوس تورم توام با رکود اقتصادی بود. به این معنی که با سطح رشد پایین و تورم بالا مواجه بود... اما اکنون تنها پس از یکسال از سیاستهای من، شاهد دقیقاً عکس این وضعیت استیم: عملاً هیچ تورمی وجود ندارد و رشد اقتصادی فوقالعاده بلند داریم."
رییس جمهور ایالات متحده همچنان از موفقیت یکی از ابتکارات اصلی سیاست خارجی خود، یعنی تعرفههای اعمال شده بر شرکای تجارتی امریکا، تمجید کرد.
دونالد ترمپ گفت: "در عرض یک سال، کسر تجارتی ماهانهای ما را به میزان خیرهکننده ۷۷ درصد کاهش دادم و همهای این کارها را بدون تورم انجام دادم - چیزی که همه میگفتند انجام آن غیرممکن است."
دونالد ترمپ بر نقش منحصر به فرد و تاثیرگذار ایالات متحده در اقتصاد جهان تاکید کرد و گفت: "ایالات متحده ماشین اقتصادی کره زمین است - و وقتی امریکا رونق بگیرد، تمام جهان شگوفا میگیرد."
رییس جمهور ایالات متحده در مجمع جهانی اقتصاد، بار دیگر تمایل ایالات متحده را برای تصاحب گرینلند به دلیل اهداف امنیت ملی تکرار کرد.
دونالد ترمپ گفت: "تنها ایالات متحده است که میتواند این بخش بزرگ زمین را محافظت کند... به همین خاطر است که من به دنبال مذاکرات فوری برای بحث مجدد در مورد تصاحب گرینلند توسط ایالات متحده استم... این تهدیدی برای ناتو نخواهد بود - این امر امنیت تمام اتحاد را تا حد زیادی افزایش میدهد."
سخنرانی رییس جمهور ترمپ در بحبوحۀ تسریع تلاشهای حکومت به رهبری وی برای ختم جنگ میان روسیه و اوکراین صورت میگیرد که در فبروری ۲۰۲۲ با تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین آغاز شد.
