رییس جمهور ترمپ ایران را به حملات بیشتر تهدید کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، روز پنجشنبه (دوم اپریل) به ایران هشدار داد که اردوی ایالات متحده حملات خود را بر اهداف کلیدی به شمول پل ‌ها و تاسیسات تولید برق آن کشور افزایش خواهد داد.

رییس جمهور ایالات متحده در حالی به ایران هشدار داده است که قدرت‌های جهان گردهم آمده‌ اند تا در مورد بازگشایی تنگه استراتیژیک هرمز بحث کنند.

دونالد ترمپ در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشیل نگاشته است که اردوی ایالات متحده "حتی از بین بردن آنچه را که در ایران باقی مانده، آغاز نکرده است". یک روز قبل از این ترمپ گفته بود که در جریان دو تا سه هفتهٔ آینده، به ایران "ضربه بسیار شدید" وارد می کند

رییس جمهور ترمپ گفت: "بعد پل‌ها، سپس تاسیسات تولید برق! رهبری رژیم جدید می‌داند چه باید شود و باید سریع انجام شود!"

ترمپ روز پنجشنبه با نشر ویدیوی یک حمله بر "بزرگترین پل" در ایران، از آن کشور خواست که " قبل از این که بسیار دیر شود، به یک توافق برسد".

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز پنجشنبه گفت که در جریان عملیات‌های مشترک جاری با متحد منطقه‌ای اش، اسراییل، بیش از ۱۲۳۰۰ هدف را در ایران آماج قرار داده است.

نیروهای دفاعی اسراییل نیز خبر دادند که بیش از ۵۰ هدف از مجموعه میزایل‌های بالستیک در ایران را مورد حمله قرار داده‌اند. نیروهای دفاعی اسراییل گفت که نیروهای هوایی آن کشور بیش از ۲۰ حمله را بر مرکز و غرب تهران تکمیل کردند و ده‌ها ساحه پرتاب و دیپوهای میزایل‌ بالستیک با بیش از ۱۴۰ مهمات را هدف قرار دادند.

همزمان با ادامه عملیات‌های نظامی، تلاش‌ها برای وارد کردن فشار بر ایران به خاطر بازگشایی تنگهٔ هرمز ، نیز ادامه دارد. تنگه استراتیژیک هرمز، مسیر انتقال روزانه ۲۰ درصد نفت جهان و دیگر مواد ضروری می‌باشد.

بریتانیا روز پنجشنبه نشستی را با حضور بیش از ۴۰ کشور برای بحث درباره تنگه هرمز برگزار کرد.

بحرین نیز روز پنجشنبه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تلاش "غیرقانونی و بی‌مورد" ایران برای کنترول تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ارایه کرد.

ایران ادعا دارد که این تنگه تنها به روی تردد کشتی های کشور های که تهران آن را "دشمن" می‌خواند، مسدود است.