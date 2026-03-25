قصر سفید: ترمپ در ماه می با همتای چینایی اش در بیجینگ دیدار می کند

قصر سفید روز چهارشنبه (۲۵ مارچ) اعلام کرد که دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده امریکا، در ماه می با شی جینپینگ همتای چینی خود دیدار خواهد کرد.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در جریان یک کنفرانس خبری در روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این اجلاس سران دو کشور در روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه می در بیجینگ برگزار خواهد شد. خانم لیویت همچنین اظهار داشت که رییس جمهور ترمپ در آینده از شی جینپینگ برای یک «سفر متقابل» به واشنگتن دعوت خواهد کرد، اما جزییات بیشتری در این رابطه ارایه نکرد.
پیش از این قرار بود رییسجمهور ترمپ هفته آینده به چین سفر کند، اما مقامات رسمی اعلام کردند که وی شخصاً این سفر را به تعویق انداخته است تا بر عملیات نظامی امریکا در ایران نظارت داشته باشد.
سخنگوی کاخ سفید در این باره اظهار داشت:"درباره زمانبندی مجدد دیدار میان رییسجمهور ترمپ و شی جینپینگ، همتای چینیاش، گفتوگوهایی صورت گرفت. رییسجمهور چین درک کرد که حضور ریسجمهور ترمپ در داخل کشور در زمان انجام این عملیات نظامی، بسیار حیاتی است."
سخنگوی قصر سفید در پایان نشست خبری افزود که طرف چینایی ضرورت تغییر زمان دیدار را درک کرده و با تاریخهای جدید موافقت کرده است.
