ترمپ با زیلینسکی در داووس سویس دیدار کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا و ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سویس، با یکدیگر دیدار کردند.

این دیدار پس از ماه‌ها تلاش‌های دیپلوماتیک به رهبری ایالات متحده برای متوقف کردن تهاجم روسیه به اوکراین صورت می‌گیرد.

ترمپ پس از دیدار با رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفت: "من دیدار بسیار خوبی با رییس جمهور زیلینسکی داشتم. همه می‌خواهند جنگ پایان یابد."

دونالد ترمپ خاطرنشان کرد: "ما با روسیه دیدار خواهیم کرد، این دیدار فردا برگزار می‌شود و قرار است با رییس جمهور پوتین نیز دیدار کنیم."

قرار بود استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور ترمپ، روز پنجشنبه با ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، دیدار کنند تا در مورد یک طرح صلح ۲۰ ماده‌ای به رهبری ایالات متحده، با محوریت "معاملات قلمرو" مذاکره کنند.

در حالی که ویتکاف در دو ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی را مشاهده کرده است، هیچ جزییاتی از این جلسه در زمان انتشار این خبر منتشر نشده بود.

اوایل این هفته، وقتی از ویتکاف پرسیده شد که آیا معتقد است پوتین خواهان صلح است، او گفت که همچنان نسبت به دستیابی به یک راه حل خوشبین است.

فرستاده ویژه ایالات متحده گفت: "ما همه را به هم نزدیک‌تر می‌کنیم... امیدواریم به زودی خبر خوبی برای اعلام داشته باشیم."

روسیه پیش از این اعلام کرده بود که صلح را تنها با شرایط مسکو می‌پذیرد و هیچ علاقه‌ای به آتش‌بس نشان نداده و خواستار کنترول بر سرزمین‌های اشغالی در شرق اوکراین و کاهش قابل توجه توانایی‌های نظامی اوکراین شده است.

اوکراین گفته است که به دنبال احیای حاکمیت و تضمین‌های امنیتی خود از سوی غرب است تا از کشور در برابر تجاوزات آینده روسیه محافظت کند.

پس از حملات روسیه که بخش زیادی از زیربناهای انرژی اوکراین را نابود کرد، این کشور با قطع‌های پی در پی برق مواجه شده و بسیاری از اوکراینی‌ها در درجۀ حرارت زیر صفر و شرایط سخت زمستانی، بدون برق یا گرما مانده‌اند.