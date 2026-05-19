شی جینپینگ، رییس جمهور چین، در کمتر از یک هفته پس از میزبانی از دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده، از ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه میزبانی میکند.
در حالیکه، غرب از بیجینگ میخواهد که مسکو را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تحت فشار قرار دهد، چین و روسیه، سفر دو روزۀ پوتین به چین را نشانۀ دیگر از "شراکت همهجانبه و پایدار" خود توصیف کردهاند.
پوتین میگوید که چین و روسیه از "منافع اساسی" یکدیگر حمایت میکنند و او در پی دستیابی به توافقهای جدید انرژی با دومین اقتصاد بزرگ جهان، در مواجهه با تحریمهای غرب، است.
ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه پیش از آغاز سفرش به چین به روز سه شنبه با انتشار پیام ویدیویی گفت که روسیه و چین آماده اند تا در مورد طیف گستردۀ مسایل از جمله وحدت ملی وحفاظت از حاکمیت، از یکدیگر حمایت کنند.
رییس جمهور روسیه همچنین گفته است که مسکو و بیجینگ علیه کسی همپیمان نمیشوند، بلکه برای صلح ورفاه جهانی کار میکنند.ولادیمیر پوتین به تاریخ ۱۹ و ۲۰ می سرگرم دیدار از چین است.
کارشناسان میگویند که این سفر چیزی فراتر از نمایش دپلوماتیک نیست.
کری برون، استاد مطالعات چین در کینگ کالج لندن، گفت:"فکر میکنم احتمالاً چند اعلامیه منتشر شود، اما… بعید است این سفر چیزی فراتر از نمایش گستردۀ دپلوماتیک، برای نشان دادن همبستگی میان دو کشور باشد."
در جریان آخرین سفر پوتین در سپتمبر ۲۰۲۵، روسیه و چین توافق کردند خط لولۀ گاز "قدرت سایبیریا ۲" را احداث کنند، اما هنوز بر سر قیمت گذاری به توافق نرسیدهاند. کمبود عرضۀ انرژی به خاطر جنگ ایران، ممکن است موضع روسیه را برای تبدیل این خط لوله به منبع بلندمدت گاز، تقویت کند.
گریم سمیت، پژوهشگر ارشد امور اقیانوس آرام در دانشگاه ملی آسترالیا، گفت: "در دستور کار پوتین، پیشبرد پروژۀ خط لوله خواهد بود… فکر میکنم بزرگ ترین امید پوتین این است که این توافق نهایی و امضا شود."
چین همچنان بزرگ ترین خریدار نفت روسیه است به شمول نفتی که از طریق خط لوله و محمولههای دریایی انتقال مییابد. با وجود تحریمهای غرب علیه صادرات نفت روسیه، پالایشگاههای مستقل چینی، مشتریان ثابت این نفت اند و معاملات عمدتاً با ین چین تسویه میشود.
پالایشگاههای دولتی نیز اخیراً پس از یک معافیت کوتاهمدت از تحریمهای امریکا، خرید نفت روسیه را از سر گرفتهاند.
روسیه در سال ۲۰۲۵ موافقت کرد که سالانه ۲.۵ میلیون تن متریک نفت اضافی از طریق قزاقستان به چین عرضه کند.
