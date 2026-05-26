توافق کشورهای عضو 'کواد' بر سر امنیت انرژی و مواد معدنی حیاتی

کشورهای عضو گروه "کواد" روز سه‌شنبه در نشست وزیران خارجه این گروه در دهلی‌نو، از راه‌اندازی ابتکارهای جدید در حوزه امنیت انرژی، مواد معدنی حیاتی و توسعه زیرساخت‌های بندری در منطقه هند-اقیانوس آرام خبر دادند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، در آغاز این نشست گفت: "این مجمع به‌طور فزاینده‌ای در حال تبدیل به بستری است که در آن باید اقدام کنیم."

او افزود: "هر یک از این چهار کشوری که امروز در اینجا نمایندگی شده‌اند، توانمندی‌های منحصر به ‌فردی دارند که به‌صورت جمعی می‌توانیم آن‌ها را برای مقابله با برخی از مهم‌ترین مشکلاتی که جهان با آن روبه‌رو است به کار بگیریم."

روبیو پس از پایان نشست اعلام کرد که اعضای "کواد" روی ایجاد "چارچوب مواد معدنی حیاتی" توافق کرده‌اند؛ چارچوبی که هدف آن هماهنگی سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تقویت شبکه‌های تامین مواد معدنی استراتیژیک، از استخراج و تصفیه گرفته تا بازیافت این مواد، عنوان شده است.

او گفت این اقدامات می‌تواند شامل "پاسخ بشردوستانه، امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و نیاز به متنوع‌سازی منابع تامین ما، نه تنها در حوزه انرژی، بلکه در مواد معدنی حیاتی و شبکه‌های تامین اکمالات" باشد.

توافق هند و امریکا درباره مواد معدنی حیاتی

همزمان با این نشست، هند و ایالات متحده نیز توافقنامه‌ای جداگانه را برای گسترش همکاری‌ها در بخش مواد معدنی حیاتی امضا کردند؛ توافقی که هدف آن کاهش وابستگی به بازارها و شبکه‌های تامین تحت نفوذ چین عنوان شده است.

روبیو تاکید کرد که این ابتکارها به چهار کشور عضو کمک خواهد کرد تا همکاری‌های اقتصادی و صنعتی خود را در بخش مواد معدنی حیاتی گسترش دهند و وابستگی به منابع محدود را کاهش دهند.

او همچنین گفت: "فکر می‌کنم امروز ما حتی پیشرفت بیشتری در عملیاتی‌سازی روابط‌مان و در حوزه‌هایی که می‌توانیم در آن‌ها همکاری کنیم، خواهیم داشت."

در همین حال، پنی وانگ، وزیر خارجه آسترالیا، از آغاز پروژه تازه‌ای تحت عنوان "بندرهای آینده" خبر داد و گفت کشورهای عضو "کواد" نخستین برنامه آزمایشی توسعه زیرساخت‌های بندری را در کشور فیجی راه‌اندازی می‌کنند.

او جزییات بیشتری درباره این پروژه ارایه نکرد، اما تاکید کرد که این اقدام نشان‌دهنده "قوی‌ترین تعهد کواد به کشورهای اقیانوس آرام" تاکنون است.

گروه کواد متشکل از ایالات متحده امریکا، هند، جاپان و آسترالیا در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ایتلاف‌های راهبردی در منطقه هند-اقیانوس آرام تبدیل شده و محور اصلی همکاری‌های آن بر امنیت دریایی، شبکه‌های تامین، تکنالوژی و مقابله با نفوذ چین متمرکز است.

در بیانیه مشترک منتشر شده پس از نشست، چهار کشور عضو کواد نسبت به وضعیت دریای شرقی چین و دریای جنوبی چین ابراز "نگرانی جدی" کردند. در این بیانیه همچنین از نظامی‌سازی مناطق مورد مناقشه در دریای جنوبی چین انتقاد شده است؛ اقدامی که به‌طور غیرمستقیم متوجه چین دانسته می‌شود.

این نشست سومین دیدار وزیران خارجه "کواد" از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون محسوب می‌شود. با این حال، این ایتلاف در سال گذشته پس از لغو نشست رهبران چهار کشور با کاهش نسبی تحرک سیاسی روبه‌رو شد؛ موضوعی که تا حدی به اختلافات میان دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، و نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند، بر سر تعرفه‌های تجاری و برخی مسایل دوجانبه مرتبط دانسته می‌شود.

کواد (Quad) یا "گفتگوی چهارجانبه امنیتی" یک ایتلاف غیررسمی راهبردی میان چهار کشور ایالات متحده امریکا، هند، جاپان و آسترالیاست که با هدف گسترش همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی در منطقه هند-اقیانوس آرام ایجاد شده است. این ایتلاف نخستین‌بار در سال ۲۰۰۷ به ابتکار شینزو آبه، صدراعظم وقت جاپان، شکل گرفت و از سال ۲۰۱۷ دوباره فعال شد.

محور اصلی همکاری‌های "کواد" شامل امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی، مقابله با نفوذ فزاینده چین، تقویت شبکه‌های اکمالات، تکنالوژی، امنیت سایبری، انرژی و همکاری‌های زیربنایی در منطقه هند-اقیانوس آرام است.