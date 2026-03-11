افراطیت در نظام آموزشی افغانستان فعالان حقوق زن را نگران کرده است

کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد به روز چارشنبه ۱۱ مارچ (۲۰ حوت) میزبان نشستی برای بررسی افراطیت در نظام کنونی آموزشی افغانستان بود.

اشتراک کنندگان محدودیتهای موجود در برابر آموزش زنان و دختران را به بحث گرفتند.

نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد ضمن تاکید بر ارزش آموزش گفت:" به مقاومت ما در برابر منع آموزش و رژیم طالبان ادامه خواهیم داد."

اشتراک کنندگان نشست به بررسی تاثیرات منفی محدودیتهای وضع شده بر آموزش دختران در بخش رسیدگی به عدالت، تساوی جنسیتی، و صلح و ثبات دراز مدت در افغانستان پرداختند و نتایج آن را نگران کننده توصیف کردند. آنان روی جستجوی راه های بدیلی آموزشی از جمله، آموزش آنلاین نیز بحث کردند.

فریبا رضایی یکی از اشتراک کنندگان گفت که موضوع افغانستان در حال حاضر در اولویت جهان قرار ندارد. به باور خانم رضایی موضوع افغانستان فقط به افغانها مربوط نبوده بلکه یک معضل جهانی است.

عبدالله عزیزی یکی دیگر از اشتراک کنندگان نشست به این باور بود که تغییر باید از داخل افغانستان صورت گیرد و برای این کار لازم است که مردان و زنان هردو دست به کار شوند.

طالبان آموزش دختران فراتر از صنف ششم را ممنوع قرار داده است. همچنان زنان به جز از جاهای محدود، اجازه کار در دفاتر دولتی را ندارند. طالبان تعهد کرده بودند که مسئله آموزش دختران را حل خواهند کرد اما با گذشت ۴ سال و اندی هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر روی زنان مسدود است.



