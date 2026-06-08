هشدار یوناما از پیامدهای رویکرد سختگیرانۀ طالبان بر حقوق زنان در افغانستان

جورجیت گانیون، معاون نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی ملل متحد در افغانستان می‌گوید که محدودیت‌های فزایندۀ طالبان بر حقوق زنان و دختران در افغانستان سبب تحمیل "زیان نهادینه و نظام‌مند" شده است که به گفتۀ وی تاثیر آن دامن نسل‌ها را خواهد گرفت.

گانیون روز دوشنبه هشتم جون در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت که رویکردهای سختگیرانۀ طالبان بر حقوق و آزادی‌های زنان در مغایرت با مکلفیت‌های بین‌المللی افغانستان قرار دارد.

این مقام ملل متحد با اشاره به محروم بودن ۳.۸ میلیون زن و دختر در افغانستان از آموزش، از پیامدهای این وضعیت هشدار داد و گفت که از هم اکنون بخش‌های صحت و آموزش در افغانستان با کمبود کارمندان مسلکی زن روبرو است و به گفتۀ وی تا سال ۲۰۳۰ افغانستان با کمبود بیش از ۲۵۰هزار کارمند مسلکی زن روبرو خواهد شد.

گانیون به سلسلۀ اقدامات سختگیرانۀ طالبان، به بازداشت‌های اخیر دختران و زنان در ولایت هرات اشاره کرده و شمار زنانی را که به دلیل پوشش شان در هرات بازداشت شده اند ۳۰ نفر خواند. او از مقام‌های طالبان خواست تا محدودیت‌ها به ویژه در زمینۀ آموزش و کار زنان و دختران را برداشته و فصل جدیدی را با جامعۀ جهانی باز کنند.

در همین حال، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در پستی در شبکۀ ایکس نگاشته است که بازداشت زنان و دختران در هرات برای سومین روز پیهم ادامه دارد، اقدامی که بینت آن را غیرقانونی و غیر قابل قبول خوانده است. بنیت گفته است که بازداشت‌ها باید متوقف و زنان بازداشت شده باید فوراً رها شوند.

پیش از این هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر پیامی در شبکه ایکس، این اقدام طالبان را مایۀ نگرانی جدی حقوق بشر خوانده و ضمن اشاره به حقوق برابر مردان و زنان، گفته بود که همۀ مردم حق آزادی گشت و گذار را دارند.

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، بازداشت زنان را به بهانۀ "بی‌حجابی" از سوی طالبان "غیرقانونی، غیرانسانی و غیراسلامی" خوانده و آن را اقدام نظام‌مند این گروه برای حذف زنان از عرصه عمومی، سلب آزادی‌های اساسی و تحقیر کرامت انسانی آنان خوانده است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در وبسایت رسمی این وزارت خبرهایی را در مورد فعالیت محتسبان این اداره در ولایت‌های مختلف افغانستان نشر کرده، اما هیچ تبصره‌ای در مورد بازداشت زنان و دختران در ولایت هرات نکرده است.

طالبان از زمان به قدرت رسیدن در اگست ۲۰۲۱ در افغانستان با صدور ده‌ها فرمان، زنان را از حقوق و آزادی‌های بشری، مدنی و اجتماعی شان، به شمول حق کار و آموزش محروم کرده اند.