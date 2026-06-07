یوناما: نگران بازداشت زنان در هرات توسط طالبان استیم

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در واکنش به بازداشت شماری از زنان در ولایت هرات توسط طالبان ابراز نگرانی کرد.

این نهاد روز یکشنبه (هفتم جون) با نشر پیامی در شبکه ایکس گفت: "یوناما نگران چندین مورد دستگیری و بازداشت زنان در هرات به دلیل ادعای عدم رعایت الزامات پوشش است، اقدامیکه نگرانی های جدی حقوق بشر را ایجاد می کند."

یوناما در این پیام همچنان به حکومت طالبان "یاد آوری" کرده که "همه مردم حق آزادی رفت و آمد دارند و همه اشخاص به شمول زنان و مردم" در برابر قانون از حقوق برابر برخوردار اند.

پیش از این، برخی رسانه ها گزارش داده بود که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات، شماری از زنان و دختران را به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت کرده اند.

حکومت طالبان تا هنوز در مورد این بازداشت ها چیزی نگفته است اما مقامات این گروه در گذشته همواره ادعا کرده اند که حقوق زنان و دختران در زیر حاکمیت آنان بر اساس شریعت اسلامی رعایت می شود.

از سوی هم، اتحاد فعالان حقوق بشر، اقدامات حکومت طالبان در پیوند به محدود ساختن حضور زنان در جامعه را "ابزار کنترول اجتماعی و باجگیری سیاسی" خوانده و با اشاره به موارد اخیر بازداشت زنان و دختران در هرات توسط طالبان گفته که این گروه "از تمام خطوط سرخ" مردم افغانستان عبور کرده است.