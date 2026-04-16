تلاش کشورهای منطقه به هدف احیای مذاکرات با ایران

قرار است نمایندگان کشورهای ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی در حاشیه نشست مجمع دپلوماسی انتالیا به هدف احیای تلاشهای دپلوماتیک و تسهیل دور جدید مذاکرات بین تهران و واشنگتن با هم ملاقات کنند.

در همین حال، ترکیه اعلام کرد که خواستار مذاکرات سازنده میان واشنگتن و تهران برای پایان جنگ میباشد.

انقره میگوید که به حمایت از مذاکرات صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.

وزارت دفاع ترکیه امروز پنجشنبه ۱۶ اپریل در یک نشست خبری گفت که انقره به ارائه حمایت‌های لازم ادامه خواهد تا آتش بس دوهفته ای فعلی به یک آتش‌بس دائمی و در نهایت به صلح پایدار تبدیل شود.

به گفته این وزارت، مقام‌های امریکایی و ایرانی در حال بررسی بازگشت به پاکستان برای آغاز دور دیگری مذاکرات استند.

دور پیشین گفت‌ وگوها که شنبه گذشته برگزار شد بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت.

یک منبع دپلوماتیک ترکیه گفته است که وزیران خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی و مصر در حاشیه یک نشست در انتالیا در جنوب ترکیه به روز جمعه دیدار خواهند کرد.

نشست مجمع دپلوماسی انتالیا از فردا جمعه ۱۷ اپریل آغاز و تا روز یکشنبه ادامه می یابد و به گفته یک منبع دپلوماتیک ترکیه، شهباز شریف صدراعظم پاکستان نیز در این نشست حضور خواهد داشت.