ریچارد بنیت، گزارش‌گر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که گزارش جدیدی در مورد حق دسترسی زنان و دختران در افغانستان به خدمات صحی را در نشست آیندۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه خواهد کرد.

قرار است شصت و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۶ فبروری در شهر ژنیو در سویس برگزار شود.

بنیت با نشر شبکۀ اجتماعی ایکس، با نشر پیامی گفته است که پس از سفر تازه‌اش به پاکستان، مصمم است که گزارش جدید خود را در مورد آنچه وی "تحولات اخیر حقوق بشر" توصیف کرد، ارایه دهد.

طالبان در سال ۲۰۲۴ ریچارد بنیت را از سفر به افغانستان منع کرده و او را به شایعه پراگنی متهم کردند.

پس از شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۵، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان موظف شد تا گزارشی را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان با رویکردی جامع و همه‌جانبه تهیه کند.

ریچارد بنیت گفته است که پس از مشورت با فعالان جامعه مدنی، کارشناسان حقوقی و سایر ذینفعان مربوطه، تصمیم گرفت گزارش را بر موانع و چالش‌های حق سلامت و به ویژه دسترسی به خدمات صحی متمرکز کند.

با توجه به اینکه بنیت اجازۀ ورود به افغانستان را ندارد، در تهیه این گزارش از کشورهای عضو، ادارات و کارشناسان ملل متحد و سازمان‌های بین المللی و جامعۀ مدنی خواست تا گزارش‌های کتبی خود را در این مورد به وی ارایه کنند.

پیش از این، ادارۀ زنان سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان کشور مصوون برای زنان نبوده و به گفتۀ این نهاد میزان مرگ و میر مادران در افغانستان تا ۵۰درصد افزایش یافته می‌تواند. بر اساس این گزارش، محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان، منجر به عمیق‎ترشدن بحران حقوق زنان شده و نابرابری دسترسی به مراقبت‌های صحی، آموزش، کار، مصوونیت و تصمیم‌گیری را گسترده‌تر می‌کند.