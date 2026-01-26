 معاون ملل متحد به طالبان: بازگرداندن دسترسی زنان به آموزش و کار ضروری است

روزمری دیکارلو، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در ملاقات با مقامات حکومت طالبان در کابل، تاکید کرده است که "بازگرداندن دسترسی زنان افغان به آموزش، کار و زندگی عمومی همچنان ضروری است."
سازمان ملل متحد با نشر خبرنامهای گفته است که دیکارلو در سفر سه روزه اش به کابل، نگرانیهای خود را در مورد محدودیتهای اعمال شده بر کارکنان زن افغان سازمان ملل متحد و همچنین محدودیتهای گستردهتر بر دسترسی زنان به آموزش، کار و زندگی عمومی مطرح کرد و خواستار لغو فوری آنها شد.
دی کارلو در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که در ملاقات با شماری از زنان افغان و نمایندگان جامعۀ مدنی افغانستان، در مورد وضعیت حقوق بشر به شمول محدودیتهای وضع شده بر زنان و دختران، و نیاز به ادامهٔ مذاکرات با مقامات حکومت طالبان و جامعه بینالمللی از طریق روند دوحه صحبت کرده است.
معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در ملاقاتش با کارمندان اناث سازمان ملل متحد، گفته است که زنان افغان که با سازمان ملل متحد کار میکنند باید بتوانند به دفاتر خود بازگردند و برای مردم افغانستان خدمترسانی کنند.
سازمان ملل متحد گفته است که دی کارلو در این سفر که روز یکشنبه (۲۵ جنوری) به پایان رسید، از مقامات طالبان خواسته است تا به تعهدات بین المللی خود برای ادغام مجدد افغانستان در جامعۀ بین المللی عمل کنند. در این خبرنامه آمده است که مقامات طالبان "توافق کردند که به تعامل خود ادامه دهند."
به گفتهٔ دیکارلو، او درملاقات با مقامات طالبان درباره "همکاری در مبارزه با مواد مخدر، تلاشها برای بهبود امنیت در افغانستان و موانع دسترسی بشردوستانه ناشی از بسته شدن مرز افغانستان و پاکستان" بحث کرده است.
از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، طالبان به طور مداوم محدودیتهایی را بر دختران و زنان اعمال کردهاند، نه تنها آنان را از آموزش متوسطه و عالی محروم کردهاند، بلکه زنان را از کار در ادارات دولتی و غیردولتی نیز ممنوع کردهاند.
طالبان همواره تاکید کرده اند که حقوق زنان در حاکمیت آنان بیش از هر زمان دیگر تامین بوده و پالیسیهای آنان در مطابقت با شریعت و فرهنگ افغانستان قرار دارد.
سفر روزمری دی کارلو به افغانستان و ملاقات وی با مقامات حکومت طالبان در حالی صورت میگیرد که بیش از ۱۵۹۰ روز از مسدودی مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران افغان میگذرد و هنوز هم طالبان در خصوص بازگشایی نهادهای تحصیلی اناث اقدام ملموسی نکرده اند.
دفتر معاون سازمان ملل متحد در امور افغانستان (یوناما) تاکید کرده است که "آموزش یک حق انسانی، یک منعفت و یک مسوولیت عامه است."
یوناما در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: " پسران و دختران افغان حق برابر برای دسترسی به آموزش دارند. آینده افغانستان به جمعیت تحصیلکرده، چه زن و چه مرد، بستگی دارد. بدون دختران و زنان تحصیلکرده، آینده افغانستان در هالهای از ابهام قرار دارد."
