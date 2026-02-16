مارکو روبیو، وزیر خارجۀ، روز یکشنبه به متحدان اروپایی خود گفت که ایالات متحده از اتحاد ناتو خارج نخواهد شد.

او گفت، ایالات متحده خواهان اروپای قوی‌تر است که کمتر به واشنگتن وابسته باشد. آقای روبیو در سفری به براتیسلاوا، پایتخت سلواکیا، در خصوص اروپا گفت: "نمی‌خواهیم شما به ما وابسته باشید. ما از اروپا نمی‌خواهیم که تابع ایالات متحده باشد. ما می‌خواهیم شریک شما باشیم."

روبیو این سخنان را یک روز پس از سخنرانی قابل توجه اش در کنفرانس امنیتی مونیخ ایراد کرد. او در سخنرانی مونیخ، به رهبران اروپایی گفت که ایالات متحده می‌خواهد "دوستی قدیمی" با ملت‌هایشان را احیا کند و "بزرگترین تمدن تاریخ بشر را تجدید کند."

اقای روبیو افزود: "ما بخشی از یک تمدن استیم - تمدن غرب. ما با عمیق‌ترین پیوندهایی که ملت‌ها می‌توانند به اشتراک بگذارند، به یکدیگر متصل استیم، پیوندهایی که توسط قرن‌ها تاریخ مشترک، ایمان مسیحی، فرهنگ، میراث، زبان، تبار و فداکاری‌هایی که اجدادمان برای تمدن مشترکی که ما وارث آن شده‌ایم، انجام داده‌اند، به وجود آمده است."

روبیو، از مسیر که قارۀ اروپا پس از پایان جنگ سرد با سقوط دیوار برلین و اتحاد مجدد آلمان به پیش گرفته است، انتقاد کرد.

او گفت: "سرخوشی ناشی از این پیروزی ما را به یک توهم خطرناک سوق داد: اینکه وارد "پایان تاریخ" شده‌ایم؛ اینکه اکنون هر ملتی یک دموکراسی لیبرال خواهد بود... اینکه نظم جهانی مبتنی بر قانون... اکنون جایگزین منافع ملی خواهد شد؛ و اینکه اکنون در جهانی بدون مرز زندگی خواهیم کرد که در آن همه شهروند جهان می‌شوند."

روبیو گفت چنین طرز فکری "مفکوره های احمقانه است که هم طبیعت انسان و هم دروس بیش از بنج هزار سال تاریخ ثبت‌شدۀ بشر را نادیده می‌گیرد."