مارکو روبیو رهایی خبرنگار ربوده شدهٔ امریکایی در عراق را تایید کرد

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، رهایی شیلی کیتلسن، خبرنگار امریکایی را که هفته گذشته توسط اعضای کتایب حزب الله در عراق ربوده شده بود، تایید کرد.

ایالات متحده، کتایب حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی مشخص کرده است.

روبیو در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "وزارت خارجه ایالات متحده از اداره تحقیقات فدرال، وزارت جنگ، کارمندان ادارات مختلف ایالات متحده و شورای عالی قضایی عراق و شرکای عراقی ما بخاطر معاونت شان در رهایی او، قدردانی می‌کند."

روبیو این اظهارات را پس از آن ابراز کرد که کتایب حزب الله، یک گروه تحت حمایت ایران، اعلامیه‌ای را نشر کرد و در آن گفته بود که کیتلسن را به شرطی رها می‌کند که عراق را ترک کند..

کیتلسن یک خبرنگاران آزاد است که از شرق میانه گزارش می‌دهد.

مارکو روبیو روز سه شنبه گفت که حکومت ترمپ "بازداشت‌های ناعادلانه یا اختطاف شهروندان ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد".

روبیو گفت: "برای بازگشتاندن امریکایی‌ها به کشور و برای حسابده قراردادن افراد مسوول، از هر ابزار استفاده خواهیم کرد."

گروه کتایب حزب الله مسوول ربودن الیزابت تسورکوف، یکتن از دانشجویان اسراییلی-روسی دانشگاه پرینستن، نیز بود. الیزابت پس از سپری کردن بیش از ۹۰۰روز در اسارت، در ماه سپتمبر سال گذشته رها شد.

الیزابت در مارچ سال ۲۰۲۳ در حومه بغداد در حالی ربوده شده بود که برای کسب سند دوکتورای خود در رشته سیاست، مشغول تحقیق بود.