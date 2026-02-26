روبیو: امریکا اطلاعات خود را در مورد کشته شدن چهار نفر توسط نیروهای کیوبایی می‌ خواهد

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده به دنبال اطلاعات بیشتری در مورد گزارش‌هایی مبنی بر کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن شش نفر دیگر در یک قایق درآب‌های کیوبا توسط آنکشور است.

این دپلومات ارشد امریکایی گفت: "من کاملاً حق دارم که اطلاعات خودمان را بخواهم. ما در ایالات متحده بر اساس آنچه مقامات کیوبایی می‌گویند تصمیم نمی‌ گیریم."

روبیو افزود: "آنچه به شما می‌ گویم این است که ما دقیقاً خواهیم فهمید چه اتفاقی افتاده و چه کسی درگیر بوده است. ما فقط آنچه را که شخص دیگری به ما می‌ گوید، قبول نمی‌ کنیم. من بسیار مطمین استم که می ‌توانیم موضوع رویداد را به طور مستقل بدانیم."

حکومت کیوبا اواخر روز چهارشنبه ادعا کرد که ۱۰ سرنشین یک قایق تیز رفتار ثبت شده در ایالات متحده که بر سربازان کیوبا آتش گشودند کیوبایی های مسلح ساکن در ایالات متحده بودند. آنان کوشش می کردند به کیوبا برسند و "قصد نفوذ برای اهداف تروریستی" داشتند.

این اعلامیه پیش از آن منتشر شده بود که کیوبا اعلام کرد سربازانش چهار نفر را کشته و شش نفر دیگر را پس از آن زخمی کردند که در یک قایق ثبت شده در فلوریدا سوار بودند و نخست به سمت سربازان کیوبایی آتش گشودند و یک تن آنان را زخمی ساختند.

روبیو پیش از این در میدان هوایی باستر، سنت کیتس، جایی که برای شرکت در یک اجلاس منطقه ‌ای با رهبران کارایب به سر می ‌برد، به خبرنگاران گفته بود که از این حادثه مطلع شده است و ایالات متحده در حال جمع ‌آوری اطلاعات خود برای فهمیدن این است که آیا قربانیان شهروندان امریکایی یا ساکنان دایمی امریکا بوده ‌اند.

روبیو علاوه کرد: "کافی است بگوییم، دیدن گلوله‌باری‌های از این قبیل در بحر آزاد بسیار غیرمعمول است. این چیزی نیست که هر روز اتفاق بیفتد. صادقانه بگویم، این چیزی است که مدت‌هاست در کیوبا اتفاق نیفتاده است."

دفتر جیمز اوتمیر، سارنوال ایالتی فلوریدا، از تحقیق در مورد این حادثه خبر داده است.