سفر وزیر خارجۀ امریکا به کارایب؛ اشارۀ مسکو به حمایت از هاوانا

وزارت خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه گفت که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ این‌کشور در این هفته به سینت کیتس و نوویس سفر می‌کند تا با رهبران کارایب ملاقات کند.

ایالات متحده برای تقویت امنیت، به سمت تحکیم اتحادهای منطقه‌ای حرکت می‌کند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده در حالی این سفر روبیو را تایید کرد که حکومت به رهبری دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا فشار را بر هاوانا افزایش می‌دهد و روسیه از حمایت‌های فزایندۀ نظامی و دپلوماتیک برای کیوبا خبر داده است.

رییس جمهور ترمپ حین صحبت در طیارۀ ویژۀ ریاست جمهوری در هفتۀ گذشته، کیوبا را – که از زمان انقلاب فیدل کاسترو در سال ۱۹۵۹ توسط یک حزب کمونیست اداره می‌شود– "یک کشور ناکام" خواند. دونالد ترمپ گفت که کیوبایی ها "حتا تیل جت ندارند تا برای پرواز طیاره‌ها از آن استفاده کنند"، و تایید کرد که مارکو روبیو فعالانه مصروف مذاکره با مقامات کیوبایی است. رییس جمهور ایالات متحده افزود: "آنان قطعا باید یک تعامل را انجام دهند، به خاطریکه این قطعا یک تهدید بشردوستانه است."

کیوبا پس از آن با بحران شدید انرژی مواجه شده است که واشنگتن صادرات نفت ونزویلا را به تعقیب عملیات نظامی امریکا در ماه جنوری که به دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا منجر شد، قطع کرد.

کیوبا با ۱۱ میلیون نفر جمعیت، با کمبود سوخت دست و پنجه نرم می‌کند، قطع برق گسترش یافته و زباله‌ها در خیابان‌های هاوانا انباشته شده‌اند، چرا که حکومت کمونیستی که به نفت با سبسایدی- ابتدا از اتحاد جماهیر شوروی و سپس ونزویلا - متکی بود، ممکن است با بدترین بحران خود از زمان فروپاشی شوروی روبرو شود.

روسیه از اینکه ایالات متحده با "محاصرۀ بحری" کیوبا را هدف قرار دهد، هشدار داد. ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه با برونو رودریگز پاریلا، وزیر خارجۀ کیوبا در کرملین ملاقات کرد و تعزیرات وضع شده از جانب ایالات متحده را "غیرقابل قبول" خواند.

تاس، شبکۀ خبری دولتی روسیه به نقل از پوتین گزارش داد: "این یک مقطع خاص با تعزیرات جدید است. ما همچو چیزی را نمی‌پذیریم."

دفتر مطبوعاتی وزارت خارجۀ امریکا در پاسخ به پرسش صدای امریکا در مورد تعمیق تعاملات نظامی و مادی روسیه با کیوبا، به فرمان اجرایی ۲۹ جنوری رییس جمهور ترمپ اشاره کرد. در این فرمان آمده است که کیوبا میزبان دشمنان ایالات متحده به شمول روسیه است.

در فرمان نگاشته شده است: "کیوبا میزبان بزرگترین مرکز معلومات استخباراتی خارجی روسیه است که تلاش می‌کند معلومات حساس امنیت ملی ایالات متحده را سرقت کند."

این فرمان همچنان هاوانا را به ایجاد "همکاری عمیق استخباراتی و دفاعی" با چین و حفظ روابط امنیتی با روسیه و ایران متهم می‌کند. این دستور سه کشور – روسیه، چین و ایران - را به عنوان بلاک همآهنگ می پندارد که به گفتۀ واشنگتن از کیوبا برای تضعیف منافع ایالات متحده سواستفاده می‌کند.

در اوایل ماه جنوری، پس از آنکه نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا در عملیات نظامی امریکا دستگیر شد و پس از انتقال به نیویارک به اتهام قاچاق مخدرات محاکمه شد، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده بلافاصله هشدار داد که هاوانا "در مشکلات زیادی" قرار دارد.

وزیر خارجه روبیو به شبکۀ ان‌بی‌سی گفت: "فکر نمی‌کنم این موضوع که ما طرفدار بزرگ رژیم کیوبا نیستیم، چیز عجیبی باشد، در حالی که اتفاقاً همین رژیم بود که از مادورو حمایت می‌کرد".

رییس جمهور ترمپ با نشر یک پست در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، کمپاین اعمال فشار بر کیوبا را رسما اعلان کرد: "پس از این تیل و یا پولی به کیوبا ارسال نخواهد شد – صفر! من قویا پیشنهاد می‌کنم آنان پیش ازینکه بسیار دیر شود، تعامل کنند."