مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، رهبری یک هیات بزرگ امریکایی را در کنفرانس امنیتی مونیخ به عهده خواهد داشت. این کنفرانس قرار است روز جمعه آغاز شود.
تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده با تایید این خبر در یک پست شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که وزیر خارجه روبیو با همتایان خود روی همکاری دوجانبه برای امنیت اروپا – اوقیانوس اطلس بحث خواهد کرد.
پیگوت اینرا هم گفت که روبیو به تعقیب کنفرانس سه روزۀ مونیخ که به تاریخ ۱۵ فبروری پایان مییابد، به براتیسلاو و بوداپست خواهد رفت تا با مقامات سلواکیا و هنگری در مورد تعهدات ایالات متحده برای حل و قصل منازعات جهانی و همچنان مشارکت انرژی با ایندو کشور بحث کند.
وولفگانگ ایشینگر، رییس کنفرانس امنیتی مونیخ، اوایل روز دوشنبه از شرکت روبیو در این رویداد سالانه خبر داد. ایشینگر گفت که انتظار میرود بیش از ۵۰ عضو کانگرس ایالات متحده نیز در این رویداد شرکت کنند.
کنفرانس امنیتی مونیخ یک بستر حیاتی برای گفتگوی جهانی، روی مسایل کلیدی در سیاست امنیت بین المللی پنداشته میشود.
سازماندهندگان این رویداد میگویند که نزدیک به ۵۰ نفر از رهبران کشورها و حکومتها از تمام جهان، از قبل شرکت شان را در این کنفرانس تایید کرده اند.
این کنفرانس سه روزه قرار است در هوتل بایریشر هوف در شهر مونیخ برگزار شود.
این مجمع تایید کرد که پیتر پاول، رییس جمهور چک، جولیوس مادا بیو، رییس جمهور سیرالیون و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، از دیگر رهبران جهان اند که در این نشست شرکت میکنند.
این مجمع در بیانیهای اعلام کرد که رویدادهای امسال امکان بحثهای سطح بالا را در مورد چالشهای کلیدی سیاست خارجی و امنیتی عصر حاضر فراهم میکند.
