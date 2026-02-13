هشدار روبیو از تغییر سریع وضعیت و آغاز عصر جدید جیوپولیتیک در جهان

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، هنگام ورود به شهر مونیخ برای شرکت در کنفرانس سالانۀ امنیتی و پالیسی جهانی از وضعیت رو به تغییر در جهان هشدار داده و "عصر جدید" جیوپولیتیک جهانی را برجسته کرد.

روبیو در این کنفرانس سه روزه که روز جمعه آغاز شد، رهبری یک هیات بزرگ امریکایی را بر عهده دارد و قرار است در این سه روز با همتایان خود در مورد همکاری‌های دوجانبه برای امنیت یورو-آتلانتیک دیدار و صحبت کند.

مارکو روبیو که قرار است روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی کند، در پاسخ به این پرسش که پیامش به اروپایی‌ها چه است، گفت: "جهان درست در پیش روی ما به سرعت زیاد در حال تغییر است...جهان قدیم رفته است...ما در عصر جدید جیوپولتیک زندگی می‌کنیم و این وضعیت مسلتزم آن است که همۀ مان در مورد شکل آن و نقش خود در آن نوعی بررسی مجدد داشته باشیم".

روبیو هنگام عزیمت به مونیخ در صحبت با خبرنگاران گفت که مقام‌های حکومت ایالات متحده در مورد جهان در حال تغییر، گفتگوهای زیاد خصوصی با متحدان خود داشته‌اند. او ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها ادامه یابد.

وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت که انتظار دارد با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، که وی نیز برای شرکت در این کنفرانس امنیتی، وارد شهر مونیخ آلمان شده است، دیدار کند. او در بارۀ آنچه جنگ "وحشتناک" در اوکراین خواند که پس از حملۀ روسیه در فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد، صحبت کرد.

روبیو در پاسخ به پرسشی در مورد بمباران اوکراین توسط روسیه در این فصل سرد و سرمای زمستان گفت: "وحشتناک است. مردم رنج می‌برند. این سردترین زمان سال است. به همین دلیل است که جنگ‌ها بد اند - و به همین دلیل است که ما بیش از یک سال است که سخت تلاش می‌کنیم تا به این جنگ پایان دهیم."

برگزارکنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ گفته اند که نزدیک به ۵۰ سران دول و مقام‌های دولتی از سراسر جهان در این کنفرانس شرکت می‌کنند. ولفگانگ ایشینگر، رییس این کنفرانس، اوایل این هفته گفت که انتظار می‌رود بیش از ۵۰ عضو کانگرس ایالات متحده نیز در رویدادهای مرتبط با این کنفرانس شرکت کنند.

کنفرانس امنیتی مونیخ بستر حیاتی برای گفتگوی جهانی در مورد مسایل کلیدی سیاست امنیت بین‌المللی است.