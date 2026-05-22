مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، می‌گوید که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، باید برای همه اعضای آن مفید باشد.

وزیر خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا این اظهارات را روز جمعه (۲۲ می) و قبل از آغاز نشست وزیران خارجهٔ کشورهای عضو ناتو، در سویدن ابراز کرد.

مارکو روبیو گفت: "به مثل هر ایتلاف دیگر، (ناتو) باید برای همه کسانی که دخیل اند، مفید باشد. باید درک واضحی از انتظارات وجود داشته باشد. بنابراین قطعاً تلاش خواهیم کرد تا بنیاد لازم را برای آن فراهم کنیم."

روبیو یک روز قبل از این، بار دیگر از ناامیدی واشنگتن نسبت به واکنش برخی اعضای ناتو به درگیری با ایران و ممانعت آن‌ها از استفاده ایالات متحده از پایگاه‌هایشان در آن کشورها، ابراز تأسف کرد.

روبیو که قبل از عزیمت‌اش به سویدن، با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که ناامیدی ایالات متحده را با ایتلافیان ناتوی آن به بحث خواهد گرفت.

به بگفتهٔ روبیو "همهٔ این کشورهای ناتو با ما موافق اند که ایران نمی‌تواند سلاح هستهای داشته باشد، رژیم (ایران) یک تهدید برای صلح است و میزایل‌های دارند که می‌توانند به اروپا برسند. ما تصمیم گرفتیم تا یک کاری انجام دهیم و همه پنهان شدند. بلی، ما در مورد آن ناامید استیم".

ایالات متحده همچنان از کشورهای عضو ناتو میخواهد که سهم بودجه دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۵، به کم از کم پنجصد درصد عاید ناخالص داخلی خود، افزایش بدهند.

مارکو روبیو در پستی در شبکهٔ اجتماعی ایکس، گفته است که در دیدار با مارک روته، منشی عمومی ناتو، تاکید کرد تا اعضای ناتو میزان تولید دفاعی خود را افزایش دهند و تعهدات هزینه‌ای را به توانمندی‌های واقعی رزمی تبدیل کتند.

وزیر خارجهٔ ایالات متحده که روز جمعه در کنار منشی عمومی ناتو صحبت می‌کرد، گفت: "از حوزه‌های که فکر می‌کنم می‌توانیم در آن همکاری کنیم، صنعت دفاعی است. برای جهان، برای همه ما در ایتلاف و فراتر از آن، روشن است که ما امروز به سادگی قادر به تولید مهمات با سرعتی که برای نیازهای آینده ضروری است، نیستیم. این موضوعی است که باید به آن رسیدگی شود. "

حکومت آلمان روز جمعه اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶، این کشور بیش از چهار درصد عاید ناخالص داخلی خود را صرف صنعت دفاعی خواهد کرد.

در عین حال، سویدن که نشست دو روزهٔ وزیران خارجهٔ ناتو را میزبانی میکند، گفته است که سهم دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۰، به سه اعشاریه پنج درصد افزایش خواهد داد.

اعزام نظامیان امریکایی به پولند

نشست وزیران خارجهٔ کشورهای عضو ناتو در حالی برگزار شده است که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، روز پنجشنبه (۲۱ می) از اعزام پنج هزار نیروی اضافی به پولند خبر داد.

ترمپ در پستی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، نوشت: "بر اساس انتخابات پیروزمندانهٔ رییس جمهور کنونی پولند، کارول ناوروکی، که مفتخر بودم از او حمایت کنم، و با توجه به رابطه‌مان با او، خوشحالم اعلام کنم که ایالات متحده ۵۰۰۰ نیروی اضافی را به پولند اعزام خواهد کرد"

دونالد تسک، صدراعظم پولند، نگاشته است که "تصمیم رییس جمهور ترمپ در مورد موجودیت نظامیان امریکایی در پولند، برای پولند و ایالات متحده خبر خوب است". تسک از "همه کسانی که در این موضوع دخیل اند" سپاسگزار کرده است.

دونالد ترمپ در حالی از اعزام نیرو به پولند خبر داده است که برنامهٔ وزارت جنگ ایالات متحده مبنی بر کاهش نیرو در اروپا، نگرانی اعضای ناتو را برانگیخته است.