مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در یک اجلاس منطقه‌ای در سنت کیتس و نیویس شرکت می‌ کند تا بر چرخش سیاست اداره رییس جمهور دونالد ترمپ به سمت نیم‌کره غربی تأکید کند.

این اقدام پس از عملیات نظامی ایالات متحده که منجر به دستگیری نیکلاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا، شد و همچنان در خلال نگرانی‌ها در مورد درگیری قریب ‌الوقوع با ایران اتخاذ می‌شود.

روبیو​ در اجلاس مجتمع کارایب (کاریکام) که تا روز جمعه ادامه دارد، در حالی اشتراک می‌ کند که دونالد ترمپ، رییس جمهور، تلاش‌ها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه را افزایش داده و فشار بر کیوبا را بیشتر می سازد.

روبیو با رهبران بلاک ۱۵ کشوری دیدار می ‌کند تا در مورد مسایل کلیدی منطقه ‌ای که رییس جمهور ایالات متحده برای نسخه قرن بیست و یکم دکترین مونرو مشخص کرده است، بحث کند. هدف این اقدام، بازپس ‌گیری سلطه ایالات متحده در نیم‌کره غربی است.

رییس جمهور سه ‌شنبه شب در سخنرانی سالانه خود در کانگرس خاطرنشان کرد که دستگیری مادورو "یک پیروزی کاملاً عظیم برای امنیت ایالات متحده" است و گفت که "آغازی جدید و روشن برای مردم ونزویلا" خواهد بود.

آقای ترمپ همچنین در سخنرانی خود قول داد که اجازه نخواهد داد ایران سلاح هسته‌ ای داشته باشد.

ایالات متحده در کریکام ، که عمدتاً شامل مستعمرات پیشین بریتانیا است،عضویت نداشته و یا هم در این مجتمع ناظر نیست.

کشورهای کارایب در مورد هدف قرار دادن مرگبار قاچاقچیان مواد مخدر توسط اردوی ایالات متحده دچار اختلاف شده‌اند.

کریکام سال گذشته بیانیه ‌ای صادر کرد و ادعا کرد که این منطقه "منطقه صلح" است که باید عاری از عملیات نظامی باشد.