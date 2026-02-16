روبیو: دور جدید مذاکرات امریکا با ایران 'دشوار' خواهد بود

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده میگوید که او انتظار دارد دور جدید مذاکرات ایالات متحده با ایران "دشوار" باشد.
این اظهارات وزیر خارجۀ امریکا در حالی بیان میشود که فرستادگان ایالات متحده برای دور دیگری از مذاکرات غیرمستقیم در این هفته با هدف وادار کردن تهران به توقف رفتارهای بدخواهانه اش آمادگی میگیرند.
مارکو روبیو، روز دوشنبه در سفری که به هنگری داشت به خبرنگاران گفت که او فکر میکند یک فرصت با رژیم ایران وجود دارد تا "از راه دپلوماتیک به توافقی دست یابیم که به مواردی بپردازد که ما در بارۀ آن نگران استیم."
وزیر خارجۀ امریکا گفت که ایالات متحده برای "دسترسی به آن [یک راه دپلوماتیک] بسیار باز و متعارف" خواهد بود.
اما روبیو این را نیز گفت که او نمیخواهد چانس دسترسی به یک توافق را "بیش از حد" بازتاب دهد.
وزیر خارجۀ ایالات متحده افزود: "دشوار خواهد بود. برای هر کسی بسیار دشوار بوده است که به یک توافق واقعی با ایران دست یابد به خاطریکه ما با روحانیون افراطگرای شیعه معامله میکنیم، افرادیکه تصامیم آنان مبتنی بر باورهای مذهبی است نه تصامیم جیوپولیتیکی."
پیش از آن، روز شنبه، مارکو روبیو در سفری که به سلواکیا داشت به خبرنگاران گفت که استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده و جرد کووشنر، مشاور غیررسمی رییس جمهور ترمپ، سفرهای را به خاطر "جلسههای مهم" در بارۀ ایران انجام میدهند. روبیو محل و یا تاریخ دور بعدی مذاکرات غیرمستقیم را مشخص نکرد. این مذاکرات در ششم جنوری در عمان با میانجیگری وزیر خارجۀ عمان از سرگرفته شد.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز جمعه به خبرنگاران گفت که رژیم ایران میتواند با پذیرفتن آنچه وی آن را "توافق درست" با ایالات متحده خواند، از حملۀ نظامی ایالات متحده جلوگیری کند.
رییس جمهور ایالات متحده و متحدینش گفته اند که به عنوان بخشی از توافق، آنان از تهران میخواهند تا چهار موضوع را بپذیرند: توقف فعالیتهای تسلیحات هستهای، توقف کشتار معترضین که اعتراضات ضد حکومت را در ۲۸ دسمبر علیه حاکمیت مذهبی ایران آغاز کردند، توقف توسعۀ میزایلهای بالستیک و توقف حمایت از گروههای نیابتی تروریستی منطقهیی که بر نیروهای امریکایی و اسراییل – متحد امریکا – حمله میکنند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در اظهارات روز جمعۀ خود همچنان گفت که یک تغییر رژیم در ایران پس از ۴۷ سال حاکمیت روحانیون افراطگرای شیعه "بهترین اتفاقی خواهد بود که میتواند رخ دهد."
