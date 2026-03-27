مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه (۲۷ مارچ)، گفت که واشنگتن متعهد به حل و فصل چهارسالۀ جنگ میان روسیه و اوکراین است.

روبیو این اظهارات را در حالی بیان کرد که در نشست وزیران خارجۀ جی ۷ (هفت اقتصاد بزرگ جهان) در پاریس، شرکت کرده است.

وزیر خارجۀ امریکا در یک پیام در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "امروز در نشست گروه ۷، من باردیگر تاکید کردم که رییس جمهور ترمپ متعهد به دستیابی به یک آتش‌بس و حل و فصل جنگ روسیه و اوکراین از راه مذاکرات در اسرع وقت است."

مارکو روبیو قبل از سفرش به جانب فرانسه گفت که در جریان این نشست، با دیگر رهبران جهان درباره نگرانی‌های امنیتی مشترک بلاک جی ۷ در سراسر جهان و فرصت‌های رسیدگی به وضعیت شرق‌میانه و جنگ روسیه و اوکراین صحبت خواهد کرد.

وزیر خارجۀ امریکا روز جمعه ، در حاشیۀ نشست جی هفت، با اندری سیبیها، وزیر خارجۀ اوکراین نیز ملاقات کرد.

این دپلومات ارشد امریکایی گفت: "اعمال فشار بر روسیه، برای مجبورساختن مسکو جهت پایان جنگ، کلیدی است."

سیبیها، وزیر خارجۀ اوکراین در یک پیام در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت که نقش ایالات متحدۀ امریکا در پیشرفت تلاش‌های صلح در اوکراین "همچنان حیاتی است."

مارکو روبیو، همچنان با جین – نویل باروت، همتای فرانسه‌یی خود ملاقات کرد. فرانسه امسال ریاست نشست جی ۷ را به عهده دارد.

بلاک جی ۷ – شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، بریتانیا و ایالات متحدۀ امریکا – هفت پیشرفته‌ترین اقتصاد جهان را گردهم می‌آورد.