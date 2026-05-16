روبیو: پالیسی امریکا در قبال تایوان تغییر نکرده است

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده و سکات بسینت، وزیر مالیۀ این کشور مواضع ایالات متحده را در مورد ایران، هوش مصنوعی و کیوبا، در جریان جلسات رییس جمهور ترمپ با شی جین‌پینگ، همتای چینی‌اش در سفر این هفته به چین بیان داشتند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا (۱۳ می)، در طیارۀ ویژۀ رییس جمهور در مسیر بیجینگ، در مصاحبه با شان هانیتی از فاکس نیوز، چین را مهم‌ترین رابطه‌ای خواند که واشنگتن باید مدیریت کند.

روبیو گفت: "این کشور هم از نظر جیوپولیتیکی چالش سیاسی اصلی ما است و هم مهم‌ترین رابطه‌ای است که باید مدیریت کنیم. چین کشوری بزرگ و قدرتمند است. به رشد خود ادامه خواهد داد. اما ما منافعی خواهیم داشت که با منافع آنان در تضاد خواهد بود و برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات در جهان، باید آنها را مدیریت کنیم."

روبیو در مصاحبه‌ای جداگانه با تام لاماس از ان‌بی‌سی نیوز در بیجینگ در ۱۴ می گفت که عدم گفتگوی مستقیم دو اقتصاد بزرگ و قدرتمندترین اردوها "غیرمسوولانه" خواهد بود.

ایران و تنگه هرمز

مارکو روبیو در مورد ایران به (ان‌بی‌سی) گفت که ایالات متحده از چین برای حل این مناقشه درخواست کمک نکرده است.

وزیر خارجۀ امریکا گفت: "ما از چین کمک نمی‌خواهیم. ما به کمک آنان نیازی نداریم. ما این موضوع را مطرح کردیم تا موضع خود را روشن کنیم و آن را روشن کنیم تا آنان درک کنند، زیرا منطقی است. با توجه به اینکه این موضوع چقدر برجسته است، ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد."

روبیو گفت که چین به ایالات متحده گفته است که با اقدامات ایران در تنگه هرمز، مسیر آبی باریکی که از زمان آغاز جنگ ایالات متحده و اسراییل علیه ایران در ۲۸ فبروری عملاً بسته شده است، مخالف می‌باشد.مارکو روبیو گفت: "طرف چینی گفته است که آنان طرفدار نظامی کردن تنگه هرمز نیستند و آنان طرفدار سیستم پرداخت وجه نمی‌باشند و این موضع ماست. ما هرگز از سیستم حقو العبور ایران در تنگه هرمز حمایت نخواهیم کرد و فکر نمی‌کنیم که آنان حق دارند ماین‌ها را در آب‌های بین‌المللی پخش کنند."

وزیر خارجه روبیو در مورد اینکه آیا چین با دیدگاه ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، موافق است یا نه گفت که بیجنگ موضع خود را مبنی بر اینکه ایران، به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، تکرار کرد.

مارکو روبیو گفت: "آنان امروز دوباره این نکته را تکرار کردند، شاید نه به شدتی که من مطرح می‌کنم. فکر می‌کنم تفاوت این است که ما واقعاً در تلاش استیم تا کاری در مورد آن انجام دهیم..؛

وزیر خارجه روبیو در مصاحبه خود با هانیتی گفت که ایالات متحده امیدوار است چین در مورد قطعنامه آتی سازمان ملل متحد که اقدامات ایران را در تنگۀ هرمز محکوم می‌کند، اقدام کند.

روبیو گفت: "ما این استدلال را با چینی‌ها مطرح کرده‌ایم - و امیدوارم قانع‌کننده باشد، و آنان فرصتی خواهند داشت تا در اواخر این هفته در سازمان ملل متحد، زمانی که قطعنامه‌ای فقط ایران را به خاطر آنچه با تنگه انجام می‌دهد محکوم می‌کند، کاری در مورد آن انجام دهند.."

سکات بسینت، وزیر مالیۀ امریکا در مصاحبه‌ای با (سی ان بی سی) در(۱۴ می)، پیش‌بینی کرد که چین برای کمک به بازگشایی این مسیر‌آبی تلاش خواهد کرد.

بسنت گفت: "چین، بازگشایی تنگه هرمز به نفع آنان است و من فکر می‌کنم آنان تا جایی که کسی بتواند در مورد رهبری ایران حرفی برای گفتن داشته باشد، در پشت صحنه فعالیت خواهند کرد."

بحث ایالات متحده و چین در مورد پروتوکول‌های هوش‌مصنوعی

سکات بسنت به (سی‌ان‌بی‌سی) گفت که ایالات متحده و چین در حال بحث در مورد پروتوکول‌هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده بازیگران غیردولتی از انواع قدرتمند هوش مصنوعی اند.

وزیر مالیه بسنت گفت: "دو ابرقدرت هوش مصنوعی قرار است شروع به مذاکره کنند، ما قصد داریم پروتوکولی را در مورد چگونگی پیشبرد بهترین شیوه‌های هوش مصنوعی تنظیم کنیم تا مطمین شویم که بازیگران غیردولتی به این مدل‌ها دسترسی پیدا نمی‌کنند."

سکات بسینت گفت که حکومت نمی‌خواهد در جریان پیگیری مصوون، مانع نوآوری شود. او گفت: "آنچه ما نمی‌خواهیم انجام دهیم، خفه کردن نوآوری است. بنابراین، مسوولیت ما این است که با بالاترین محاسبات عملکردی، جایی که می‌توانیم بیشترین نوآوری و بالاترین سطح مصوونیت را به دست آوریم، گام پیش نهیم."

بسنت گفت که سه شرکت پیش‌گام در زمینه هوش مصنوعی( - انتروپیک،OpenAI و Gemini گوگل) - به سرعت در حال پیشرفت تکنالوژی خود اند و "شرکای بسیار خوبی" با حکومت ایالات متحده بوده‌اند.

پالیسی امریکا در قبال تایوان

سکات بسنت به (سی‌ان‌بی‌سی) گفت که رییس جمهور ترمپ حساسیت‌ها را در قبال تایوان درک می‌کند و "در پاسخ‌های خود بسیار، بسیار صریح" است. روبیو به (سی‌ان‌بی‌سی) گفت که پالیسی ایالات متحده در قبال تایوان تغییر نکرده و هرگونه تغییر اجباری در وضع موجود برای هر دو کشور مضر خواهد بود.

کیوبا و بحران اقتصادی

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده که از بیجینگ صحبت می‌کرد، حکومت کیوبا را به دروغگویی در مورد پیشنهاد کمک‌های بشردوستانه ۱۰۰ میلیون دالری امریکا متهم کرد.

وزیر خارجۀ امریکا به ان‌بی‌سی گفت: "آنان همیشه دروغ می‌گویند. مردم کیوبا باید بدانند که در حال حاضر ۱۰۰ میلیون دالر غذا و دوا برای آنها موجود است.» ."

وزیر خارجه روبیو افزود که تنها شرط این است که این کمک‌ها از طریق سازمان‌های غیردولتی مانند کلیسای کاتولیک توزیع شود.

او گفت: "اگر حکومت آن را برای خودش دزدی کند، این نمی‌تواند کمک بشردوستانه باشد."

روبیو گفت واشنگتن خواهان کیوبای پایدار و مرفه است، اما در مورد توانایی حکومت فعلی برای تغییر مسیر ابراز تردید کرد. او گفت: "اقتصاد کیوبا کار نمی‌کند. این یک اقتصاد کارآمد نیست. تا آن زمان که افرادی که اکنون آنجا اند و کیوبا را اداره می‌کنند، هرگز تغییر نخواهد کرد. متأسفانه آنان کوته‌بین اند."

روبیو افزود: "کیوبایی‌ها در همه جای دنیا موفق اند، به جز یک مکان، کیوبا.»."

روبیو در مصاحبه قبلی خود با هانیتی، تصویر واضحی از ساختار اقتصادی کیوبا ترسیم کرد و گفت که ثروت این کشور توسط جنرال‌های نظامی کنترول می‌شود.

وزیر خارجۀ امریکا گفت: "این ثروت توسط شرکتی متعلق به جنرال‌های نظامی کنترول می‌شود. آنان روی میلیاردها دالر پول تکیه کرده اند. اینجا کشوری است که مردمش به معنای واقعی کلمه در حال خوردن زباله از خیابان‌ها اند، اما آنان شرکتی دارند که تمام پول‌سازی آنجا را کنترول می‌کند، شرکتی که روی ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دالر تکیه زده است."