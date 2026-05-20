مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده ، به تاریخ ۲۲ می برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه ناتو به هلسینگبورگ، سویدن سفر خواهد کرد و در آنجا در مورد لزوم افزایش سرمایه‌ گذاری دفاعی و تقسیم بیشتر بار مسوولیت در این اتحاد گفتگو خواهد کرد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده در بیانیه‌ای در مورد سفر روبیو نگاشته است: "او با همتایان خود از هفت کشور همسایۀ قطب شمال دیدار می کند تا در مورد منافع مشترک اقتصادی و امنیتی ما در قطب شمال و تقویت جایگاه ما در قطب شمال گفتگو کند. او همچنین جلسات دوجانبه‌ای با اولف کریسترسون، صدراعظم سویدن، و مارک روته، منشی عمومی ناتو، خواهد داشت."

سفر آقای روبیو در حالی صورت می گیرد که تنش‌ها میان واشنگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی، به‌ویژه برلین، بر سر جنگ امریکا و اسراییل علیه ایران افزایش یافته است.

آقای روبیو که در سفر رییس جمهور ترمپ به چین او را همرایی می کرد هنگام در صحبت با خبرنگاران در مورد همکاری ایالات متحده با ناتو اظهاراتی داشت.

او گفت: " من در تمام دوران کاری‌ام در سنا حامی ناتو بوده‌ام و یکی از دلایلی که از ناتو حمایت کردم این بود که به ما حق ایجاد پایگاه‌ می‌ داد. این به ما اجازه می‌داد پایگاه‌هایی در اروپا داشته باشیم که بتوانیم در مواقع اضطراری از آنها استفاده کنیم، مثلاً در شرق میانه، جایی که می ‌توانستید طیاره ها از یک کشور در اروپا پرواز کنند و در واقع از منافع ملی ما در شرق میانه یا افریقا محافظت کنند. "

آقای روبیو به عدم حمایت متحدان اروپایی با عملیات امریکا در قبال ایران اشاره کرد و افزود:” بنابراین، وقتی شرکای ناتو مانع استفاده شما از این پایگاه‌ها می‌شوند، وقتی دلیل اصلی موثریت ناتو برای امریکا اکنون توسط اسپانیا از ما سلب شده است، پس هدف این اتحاد چیست؟"

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا اخیرا، اعلام کرد که به دلیل عدم حمایت متحدان اروپایی با عملیات نظامی امریکا در قبال ایران، موضوع ادامۀ عضویت امریکا را در ناتو بازنگری می‌کند.

پس از اعلام تصمیم ایالات متحده امریکا برای کاهش نیروهایش در آلمان، این اقدام نگرانی‌ها و واکنش‌های متفاوتی را در میان رهبران اروپا و ناتو برانگیخته است.

با این حال الکسوس گرینکویچ، فرمانده ارشد ناتو، روز سه ‌شنبه ۱۹ می گفت که تصمیم ایالات متحده برای خارج کردن در مجموع ۵۰۰۰ سرباز از اروپا، برنامه‌های دفاعی این ایتلاف در منطقه را تضعیف نخواهد کرد. وی گفت: "آنچه اساساً می‌گوییم این است که با قوی‌تر شدن ستون اروپایی اتحاد، این امر به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا حضور خود را در اروپا کاهش دهد و خود را محدود به ارایه آن دسته از قابلیت‌های حیاتی کند که متحدان هنوز نمی‌توانند ارایه دهند. و بنابراین باید انتظار داشته باشیم که با گذشت زمان و با افزایش ظرفیت متحدان، نیروهای امریکایی مجدداً مستقر شوند."

قرار است آقای روبیو ، پس از ختم نشست وزیران خارجه ناتو، به تاریخ بیست و سوم می به هند سفر کند.

در این سفر آقای روبیو در جلساتی که با مقام های ارشد هند خواهد داشت ، در مورد امنیت انرژی، تجارت و همکاری دفاعی گفتگو خواهد کرد.

انتظار می رود روبیو در سفر چهار روزه اش به هند از کلکته، آگره، جیپور و دهلی جدید بازدید کند.