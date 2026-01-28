مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز چهارشنبه به رهبران ونزویلا هشدار داد که ایالات متحده جرم و جنایت در نیم‌کرۀ شمالی را که به شهروندان امریکایی آسیب برساند، و یا سبب شود این کشور به سکویی برای دشمنان ایالات متحده تبدیل شود، تحمل نخواهد کرد.

روبیو روز چهارشنبه هنگام شهادت در مورد سیاست ایالات متحده در قبال ونزویلا در کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، در بیانیه‌ ای از قبل آماده شده، گفت: "اشتباه نکنید، همانطور که رییس جمهور گفته است، ما آماده ‌ایم برای تضمین حداکثر همکاری در صورت شکست سایر روش‌ها از زور استفاده کنیم."

وزیر خارجۀ ایالات متحده علاوه کرد: "امیدواریم که این امر ضروری نباشد، اما ما هرگز از وظیفه خود در قبال مردم امریکا و ماموریت خود در این نیم کره شانه خالی نخواهیم کرد."

نیروهای امریکایی در سوم جنوری، نیکولاس مادورو، دیکتاتور سابق ونزویلا، و همسرش سلیا فلورس مادورو را در یک عملیات نظامی دستگیر کردند. هر دوی آنان در پنجم جنوری در یک محکمه در نیویارک حاضر شدند تا با اتهامات قاچاق مواد مخدر و نگهداری سلاح ‌هایی که قرار بود علیه ایالات متحده استفاده شوند، روبرو شوند.

مارکو روبیو گفت که این عملیات به منزله جنگ نیست.

روبیو در این بیانیه گفت: "هیچ جنگی علیه ونزویلا وجود ندارد و ما کشوری را اشغال نکردیم. هیچ نیروی امریکایی در محل حضور ندارد. این عملیاتی برای کمک به اجرای قانون بود. ایالات متحده دو قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کرد که اکنون قرار است به دلیل جنایاتی که علیه مردم ما مرتکب شده‌ اند، در ایالات متحده محاکمه شوند."

وزیر خارجۀ ایالات متحده، از این عملیات دفاع کرده گفت که رژیم سابق مادورو "خطر استراتیژیک بزرگی" برای ایالات متحده ایجاد کرده بود زیرا ونزویلا را به پایگاه عملیاتی برای دشمنان ایالات متحده، ایران، روسیه و چین، تبدیل کرده بود.

روبیو در اظهارات خود گفت: "اساساً سه رقیب اصلی ما در جهان از نیم کره ما از آن نقطه عملیات می‌ کردند."

روبیو گفت: "این [وضعیت] تاثیر چشمگیری بر ما، و همچنین بر کولمبیا و حوزه کارایب و انواع دیگر روندها داشت. این یک وضعیت غیرقابل تحمل بود و باید به آن رسیدگی می ‌شد و به آن رسیدگی شد."

او بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده سه هدف در ونزویلا دارد - ثبات، احیای مجدد و گذار به دموکراسی.

آقای روبیو به سناتورهای امریکایی گفت: "ما می‌ خواهیم به مرحله ‌ای از گذار برسیم که در آن یک ونزویلای دوست، باثبات و مرفه و [یک] ونزویلای دموکراتیک که در آن از همه عناصر جامعه نمایندگی ‌شود و انتخابات آزاد و عادلانه داشته باشیم."

آقای روبیو در جلسه استماعیه گفت که ایالات متحده بیشتر درآمد ناشی از فروش نفت ونزویلا را که از مقام های موقت پس از مادورو به دست آورده بود، برای کمک به این مقام ها جهت حفظ کارمندان حکومت و پولیس استفاده کرده است.

مارکو روبیو گفت که ایالات متحده مبلغ ۳۰۰ میلیون دالر از جمله ۵۰۰ میلیون دالر درآمد ناشی از نفت تحریم شده قبلی ایالات متحده را به کاراکاس منتقل کرده است تا بتواند حقوق کارمندان ضروری را تامین کند. روبیو گفت ۲۰۰ میلیون دالر دیگر از این درآمد در یک حساب بانکی خزانه‌داری ایالات متحده نگهداری خواهد شد.

این دیپلومات ارشد امریکایی گفت که حکومت از یک "میکانیزم کوتاه‌ مدت" استفاده کرده است تا اجازه دهد نفت تحریم‌ شده به قیمت بازار فروخته شود و درآمد حاصل از آن در حساب تحت نظارت کمیته نظارت تفتیش ایالات متحده قرار گیرد تا به نفع مردم ونزویلا استفاده شود.

او گفت که رهبران ونزویلا هر ماه بودجه ‌ای را که برای تامین مالی نیاز دارند، ارایه خواهند داد.

روبیو گفت: "ما در ابتدا آنچه را که این پول نمی ‌تواند برای آن استفاده شود، برای آنان فراهم خواهیم کرد و آنان در این زمینه بسیار همکاری کرده‌اند."

وزیر خارجۀ ایالات متحده به سناتوران امریکایی تذکر داده گفت: ""در واقع، آنان متعهد شده‌ اند که مقدار قابل توجهی از این وجوه را مستقیماً برای خرید دوا و تجهیزات از ایالات متحده استفاده کنند."

قصر سفید، روز چهاشنبه (۲۸ جنوری)، گفت که رییس جمهور دونالد ترمپ، نفوذ بر رهبران جدید ونزویلا را به عنوان بخشی از تلاش‌هایش برای باثبات ساختن آن کشور، حفظ خواهد کرد.

قصر سفید این‌را هم گفت که انتظار دارد همکاری با رهبران موقت ونزویلا ادامه یابد.

یک مقام ارشد قصر سفید در پاسخ به ایمیلی به صدای امریکا نگاشت: "رییس جمهور ترمپ به اعمال حد اکثر نفوذ بر مقامات موقت در ونزویلا ادامه می‌دهد و نتیجۀ آن موفقیت‌آمیز بوده است – کشور [ونزویلا] باثبات است، مهاجرت غیرقانونی متوقف شده، جلو سرازیر شدن مواد مخدر گرفته شده و توافق جدید تیل باعث رونق اقتصادی هم برای مردم ونزویلا و مردم امریکا خواهد شد."