مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، تعهد کرده است که کشورش مصمم است از تبدیل شدن نیم‌کره غربی به پناهگاه امن برای قاچاقچیان مواد مخدر، نیروهای نیابتی ایران و رژیم‌های متخاصمی که امنیت ملی ایالات متحده را به خطر می‌اندازند، جلوگیری کند.

روبیو در مصاحبه با برنامه "ملاقات با مطبوعات" شبکه ان‌بی‌سی نیوز گفت: "این نیم‌کره غربی است. اینجا جایی است که ما زندگی می‌کنیم - و ما اجازه نمی‌دهیم نیم‌کره غربی به پایگاهی برای عملیات دشمنان، رقبا و متخاصمین ایالات متحده مبدل شود."

وزیر خارجۀ ایالات متحده این اظهارات را روز یکشنبه چهارم جنوری، یک روز پس از آن بیان کرد که نیروهای امریکایی، نیکولاس مادورو، رهبر مخلوع ونزویلا و همسرش سیلیا فلورس د مادورو را پس از یک عملیات نظامی "جسورانه" در ساعات اولیه شنبه، دستگیر کردند.

مارکو روبیو افزود که ایالات متحده تا زمانی که رهبران ونزویلا از قاچاق مواد مخدر جلوگیری نکرده، میزبانی از دشمنان را متوقف نکنند و اطمینان حاصل نکنند که منابع طبیعی آن به نفع مردم این کشور است، به فشار بر ونزویلا ادامه خواهد داد.

روبیو افزود: "تا زمانی که ونزویلا به مشکلاتی که در زمان مادورو داشته و هنوز هم وجود دارد، رسیدگی نکند، همچنان با فشار ایالات متحده روبرو خواهد بود. چیزی که برای ما در درجه اول اهمیت قرار دارد، مصوونیت، امنیت، رفاه و سلامتی ایالات متحده است."

این دیپلومات ارشد امریکایی خاطرنشان کرد که هیچ جنگی در ونزویلا وجود ندارد و تأکید کرد که هیچ نیروی امریکایی در آنجا حضور ندارد.

او خاطرنشان کرد: "ما در حال جنگ با سازمان‌های قاچاق مخدرات هستیم - نه جنگ علیه ونزویلا."

ایالات متحده اعلام کرد که دلسی رودریگز، معاون رییس جمهور ونزویلا، به عنوان رییس جمهور موقت سوگند یاد کرده است و روبیو گفت که ایالات متحده می‌خواهد ونزویلا "در جهت ویژه‌ای حرکت کند" زیرا نه تنها فکر می‌کنیم که این برای مردم ونزویلا خوب است، بلکه به نفع منافع ملی ماست.

روبیو افزود : "اولین گام‌ها، تضمین منافع ملی ایالات متحده و همچنین سودمند برای مردم ونزویلا است... دیگر قاچاق مواد مخدر وجود نخواهد داشت. دیگر حضور ایران و حزب‌الله در آنجا وجود نخواهد داشت. دیگر از صنعت نفت برای ثروتمند کردن دشمنان ما استفاده نخواهد شد."

وزیر خارجۀ ایالات متحده هشدار داد که امریکا "تمام گزینه‌هایی را که قبل از این حمله و این دستگیری [در ونزویلا} داشتیم، حفظ می‌کند."

روبیو در گفتگو با برنامه "این هفته" در شبکه خبری ای‌بی‌سی گفت: "قرنطین در حال حاضر برقرار است. اگر شما یک قایق تحریم‌شده باشید و به سمت ونزویلا حرکت کنید، چه در مسیر ورود و چه در مسیر خروج، با حکم محکمۀ که از قضات ایالات متحده دریافت کرده‌ایم، توقیف خواهید شد. ما به اجرای تحریم‌های خود ادامه خواهیم داد... تا زمانی که تغییراتی ایجاد شود.."