تداوم حملات روسیه براوکراین با وجود آتش بس سه روزه

باوجود آتش بس که با میانجیگری امریکا بین روسیه و اوکراین برقرار شده بود، مقامات نظامی ومحلی اوکراین روز دوشنبه (۱۱می) از حملات طیاره های بی سرنشین روسی و درگیری ها در خطوط مقدم نبرد، خبرداد.

اوکراین و روسیه روز جمعه توافق کرده بودند که از ۹ تا ۱۱ می آتش‌بس برقرار کنند؛ اقدامی که بخشی از تلاش‌های صلح به رهبری امریکا تحت ریاست رییس جمهور ترمپ برای پایان دادن به بیش از چهار سال جنگ پس از تهاجم گسترده روسیه در سال ۲۰۲۲ بود.

این آتش‌بس که رییس ترمپ روز جمعه در مورد تمدید آن ابراز امیدواری کرده بود ، از روز یکشنبه نشانه‌هایی از شکنندگی را نشان داد؛ به‌طوری که هر دو طرف، یکدیگر را به نقض آن متهم کردند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، روز یکشنبه گفت که مسکو از انجام حملات گسترده هوایی و میزاییلی خودداری کرده، اما حملات در بخش‌هایی از خط طولانی جنگ، جای که نیروهای روسی در حال پیشروی هستند، ادامه یافته است.

وزارت دفاع روسیه نیز روز یکشنبه اوکراین را به نقض آتش‌بس متهم کرد و گفت که در طول همان روز ۵۷ طیاره بی سرنشین اوکراینی را سرنگون کرده و در میدان جنگ دست به اقدام متقابل زده است. این وزارت از وضعیت جنگ در روز دوشنبه چیزی نه گفته است.

از سوی هم، اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه ای اعلام کرد که ۱۶ فرد و هفت نهاد روسی را به دلیل اخراج غیرقانونی و سیستماتیک کودکان اوکراینی تحریم کرده است.

شورای اتحادیه اروپا میگوید، طبق تخمین آنان، روسیه از زمان آغاز جنگ تاکنون نزدیک به بیست هزار و ۵۰۰ کودک اوکراینی را از اوکراین خارج و به ‌صورت اجباری به جاهای دیگر منتقل کرده است.

این شورا افزود که این اقدامات نقض فاحش حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی کودکان محسوب می‌شود و با هدف از بین بردن هویت اوکراینی و تضعیف نسل‌های آینده انجام می‌گیرد.

به گفته شورای اتحادیه اروپا، نهادهای تحریم‌شده شامل نهاد های فدرال مرتبط با وزارت معارف روسیه هستند.

همچنین در فهرست تحریم‌ها، مقام‌ها و سیاستمداران مناطق تحت اشغال روسیه، مدیران کمپ های جوانان و سازمان‌های نظامی میهن ‌پرستانه، نیز قرار دارند.

شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد افرادی که در این فهرست قرار گرفته‌اند، دارایی های شان مسدود شده و و شهروندان و شرکت‌های اتحادیه اروپا از ارایه هرگونه منابع مالی یا اقتصادی به آن‌ها منع می‌شوند. همچنین این افراد با ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا مواجه خواهند بود.



