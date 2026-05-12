روسیه: آتش بس کوتاه مدت به پایان رسیده و عملیات نظامی از سرگرفته شده است

وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه گفت که آتش بس کوتاه مدت با اوکراین به پایان رسیده و نیروهای این کشورعملیات جنگی را از سرگرفته اند.

به گفته این وزارت خانه، نیروهای دفاع هوایی روسیه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۸ طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را سرنگون کرده است.

از سوی دیگر، ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین روز سه شنبه گفت که روسیه شب گذشته بیش از دوصد طیاره بی‌سرنشین بر اوکراین پرتاب کرده است. زیلینسکی در ایکس گفته است که آتش بس قسمی که چند روز دوام کرد از سوی روسیه خاتمه یافت.

از سوی هم دفتر ریاست جمهوری روسیه روز سه شنبه ضمن تبصره براظهارات اخیر پوتین که گفته است، جنگ اوکراین به زودی خاتمه خواهد یافت گفت که انکشافات اخیر در روند صلح نشان میدهد که جنگ در اوکراین به پایان نزدیک است.

دیمتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که روسیه از تلاش‌های میانجیگری امریکا استقبال می‌کند و به گفتهٔ او جنگ در اوکراین زمانی خاتمه یافته می‌تواند که ، ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، اقدامات لازم را اتخاذ کند.

کرملین روز سه ‌شنبه بار دیگر ادعای پوتین مبنی بر نزدیک بودن پایان جنگ را تکرار کرد، اما زیلینسکی می‌گوید که مسکو هیچ قصدی برای پایان دادن به این جنگ را ندارد.

پوتین روز شنبه در مورد جنگ روسیه و اوکراین که وارد پنجمین سال خود شده است به خبرنگاران گفت: "فکر می‌کنم این موضوع در حال پایان یافتن است."

دیمتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات پوتین گفت که مقدار مشخصی کار سه‌جانبه با اوکراین و ایالات متحده برای دستیابی به توافق صلح انجام شده است.

پسکوف به خبرنگاران گفت: "این زمینه‌سازی انباشته‌شده در روند صلح به ما اجازه می‌دهد بگوییم که پایان واقعاً نزدیک است"، هرچند او افزود که در حال حاضر ارایه جزییات مشخص دشوار است.

زیلینسکی روز دوشنبه گفت: "روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به این جنگ ندارد. و ما، متأسفانه، خود را برای حملات جدید آماده می‌کنیم."

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، چندین دور گفت‌وگو با طرف‌های درگیر برگزار کرده اما تاهنوز هیچ توافق صلحی حاصل نشده است. روسیه که اکنون حدود ۲۰ در صد یا یک ‌پنجم خاک اوکراین را در اختیار دارد، خواهان آن است که کیف اراضی بیشتری را واگذار کند. در مقابل، کیف خواهان خروج نیروهای روسی است.

پسکوف گفت روسیه از تلاش‌های بیشتر امریکا برای میانجی‌ گری استقبال می‌کند و پوتین آماده است پس از نهایی شدن روند صلح، شخصاً با زیلینسکی دیدار کند.