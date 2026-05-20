تداوم حملات متقابل درون بین روسیه واوکراین

مقام‌های اوکراینی، روز چهارشنبه گفتند که در حملات جداگانۀ میزایلی، طیاره‌های بی‌سرنشین و توپخانه‌ای روسیه بر اوکراین، دو نفر کشته و ۱۹ نفر زخمی شدند.

مقام‌های محلی اوکراین گفتند که در حملات روسیه بر شهر دنیپرو، دو نفر کشته و شش نفر زخمی شدند و در حملات دیگر روسیه بر سومی و زاپوریژیا ۱۳ نفر به شمول سه کودک زخمی شدندږ

در همین حال، دفتر ستر درستیز قوای مسلح اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که اردوی این کشور یک پالایشگاه نفت روسیه را در نزدیکی شهر کستوو در منطقه نیژنی نووگورود روسیه هدف قرار داده است.

به گفته این دفتر، یکی از بخش‌های اصلی تصفیۀ نفت در این پالایشگاه هدف قرار گرفته و این حمله باعث آتش‌سوزی شده است.

شاروال نیژنی نووگورود نیز در شبکه تلگرام اعلام کرد که مناطق اطراف کستوو، جایی که یک پالایشگاه نفت قرار دارد، هدف حملات درون قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری دولتی تاس به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد که این کشور طی شب گذشته ۲۷۳ طیارۀ بی‌سرنشین اوکراینی را بر فراز خاک خود سرنگون کرده است.

مسوول اداری منطقه استاوروپول در جنوب روسیه در پستی در شبکۀ تلگرام از حملات درون بر مناطق صنعتی اطراف نوینومیسک خبر داد. او افزود که تاکنون خسارتی گزارش نشده اما حملات همچنان ادامه دارد.

این منطقه محل استقرار کارخانه بزرگ تولید مواد کیمیایی "نوینومیسکی آزوت" است که پیش‌ از این نیز هدف حملات درون اوکراین قرار گرفته بود.

مقام‌های محلی در تلگرام همچنین گفتند که دو طیارۀ بی‌سرنشین را بر فراز منطقه شمال‌ غربی لنینگراد روسیه سرنگون کرده است، جایی که یکی از بزرگ ‌ترین تصفیه خانه‌های این کشور قرار دارد و یک بندر صادرات نفت است. علاوه بر این، از حملات طیاره‌های بی سرنشین در مسکو و منطقه تولا در جنوب پایتخت نیز گزارش شده است. منطقه مرزی بلگورود هم هدف حمله قرار گرفت و در جریان آن راننده یک امبولانس زخمی شد.

اوکراین حملات طیاره‌های بی سرنشین خود را بر زیربناهای انرژی روسیه افزایش داده و بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مقام‌های روسی در شبکه‌های اجتماعی، تعداد پالایشگاه‌های نفت که از آغاز سال تاکنون هدف قرار گرفته اند، دو برابر شده است. هدف اوکراین از این حملات، محروم کردن مسکو از عواید انرژی برای پایان دادن به جنگی است که بیش از چهار سال طول کشیده است.







