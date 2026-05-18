تداوم حملات متقابل درون بین روسیه و اوکراین

نیروهای روسی به روز دوشنبه ۱۸ می شهر دنیپرو در شرق اوکراین را با طیارات بی سرنشین و میزایل هدف قرار داد که به گفته مقامات اوکراینی در نتیجه آن ۱۸ نفر جراحت برداشت. به گفته مقامات در جمع زخمی شدگان دو کودک نیز شامل است.

شهر بندری اودیسا درجنوب اوکراین نیز روز دوشنبه آماج حملات طیارات بی سرنشین روسیه قرار گرفت که به گفته مقامات اوکراینی در اثر آن دو نفر زخم برداشت.

به گفته مقامات یک کشتی مربوط کشور گینا باسو و یک کشتی چین نیز در بندر اودیسا هدف قرار گرفت. مقامات اوکراینی میگویند هردو کشتی قسماً آسیب دیدند اما از تلفات جانی گزارش داده نشده است.

از حملات طیارات بی سرنشین اوکراین در خاک روسیه نیز گزارش داده شده است. در آخرین نوع از این حملات، منطقه مسکو به روز یکشنبه حملات گسترده درون اوکراین قرار گرفت.

در حملات اخیر اوکراین به مناطق مختلف روسیه، از جمله منطقه مسکو که بزرگ ‌ترین حمله در بیش از یک سال گذشته را تجربه کرد، چهار نفر کشته شدند.

مقامات روسی روز یکشنبه گفتند که سه نفر در مسکو و یک نفر در منطقه بلگورود جان باختند.

خبرگزاری تاس به نقل از شاروال مسکو، گزارش داد که سیستمهای دفاع هوایی ۸۱ طیاره بی سرنشین اوکراینی را که به سمت مسکو در حرکت بودند، سرنگون کرده‌اند.

شاروال مسکو افزود که در آخرین موج حملات درون اوکراینی بر منطقه مسکو ۱۲ نفر در نزدیکی تصفیه خانه نفت مسکو زخمی شدند و سه خانه نیز آسیب دیدند. او افزود تاسیسات تصفیه خانه، آسیبی ندیده است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روز یکشنبه، ۵۵۶ درون اوکراینی را در سراسرقلمرو روسیه سرنگون کرده است.

مسئولین یکی از بزرگرتین میدان های هوایی در منطقه مسکو گفتند که بقایای درونها در محوطه میدان سقوط کرده اما هیچ خسارتی به بار نیاورده است.







