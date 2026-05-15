تداوم حملات متقابل درون ومیزایل بین روسیه و اوکراین

در یک حمله طیاره بی سرنشین اوکراین به شهر ریازان در غرب روسیه ۴ نفر کشته شدند.مقامات محلی گفتند که درونهای اوکراین به روزجمعه یک مجتمع مسکونی و یک تصفیه خانه تیل را هدف قرار داده است که در اثر آن ۴ نفر جان باخته و تصفیه خانه آتش گرفته است.

مقامات محلی روسی گفته اند ۱۲ نفر دیگر در اثر این حملات زخمی شده اند.

دریک انکشاف مرتبط، تعداد تلفات حملات روز گذشته روسیه بر مرکز اوکراین به ۲۴ نفر افزایش یافت.

بر اساس اعلام اداره خدمات اضطراری دولتی اوکراین، شمار قربانیان حمله روز پنجشنبه روسیه بر کییف به ۲۴ نفر، افزایش یافت. سه کودک نیز مشمول کشته شدگان میباشد. این نهاد روز جمعه اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات پس از بیش از ۲۸ ساعت به پایان رسیده است.

همچنین ۴۷ نفر دیگر، از جمله دو کودک، در این موج از حملات زخمی شده‌اند و ۳۰ نفر نیز از زیر آوار نجات داده شده‌اند.

ودر یک انکشاف دیگر ۲۰۵ نظامی اوکراینی به روز جمعه در نخستین مرحله تبادله اسرا که روسیه و اوکراین بالای آن به‌عنوان بخشی از یک آتش‌بس سه ‌روزه که با میانجی‌گری دونالد ترمپ رییس‌جمهور امریکا، توافق کرده بودند، آزاد شدند.

در توافق گفته شده که هریکی از طرفین باید یک هزار اسیر جنگی را مبادله کنند.

اسیران جنگی آزادشده اوکراینی پس از پیاده شدن از بس‌ها، یکدیگر را در آغوش گرفتند و برخی با خانواده‌های خود نیز تماس گرفتند.

یوگن یرمنکو، یکی از نظامیان آزادشده، گفت که پس از چهار سال انتظار برای آزادی، از بازگشت خود بسیار خوشحال است.

اداره استخبارات نظامی اوکراین اعلام کرد که بسیاری از اسیران آزاد شده، پس از دفاع چندماهه از شهر بندری ماریوپول در جنوب‌شرق اوکراین ، که در سال ۲۰۲۲ به تصرف روسیه درآمد ، به اسارت گرفته شده بودند.