مایک والتز نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد میگوید، امریکا اجازه نخواهد داد که ایران با میزاییل ها و برنامه هسته ای اش جهان را به گروگان بگیرد.

مایک مالتز سفیر امریکا در ملل متحد به روز پنجشنبه ۱۲ مارچ گفت که ایالات متحده برای متیقن شدن اینکه ایران با راکتهای بالستیک و برنامه ای هسته ای اش جهان را به گروگان گرفته نتواند، به تلاش هایش ادامه خواهد کرد.

والتز گفت ایران" سرکش باقی مانده" و از فراهم کردن معلومات جدید به اداره بین المللی انرژی اتمی در مورد دسترسی به انبار یورانیم غنی شده و یا انبارهای یورانیم که تا حدی کمی غنی شده و همچنان در سایتهای که توسط حملات ماه جون ۲۰۲۵ متاثر شده، ابا ورزیده است.

آقای والتز در مورد حملات ایران پس از آغاز عملیات مشترک امریکا و اسراییل، گفت ایران همچنان " به سرکشی از تحریم ها، میزاییل‌های بالستیک و طیاره های بی سرنشین را به سمت غیرنظامیان در منطقه شلیک می‌ کند و به کشتی ‌های غیرنظامی در خلیج فارس حمله می ‌کند و در تنگه هرمز به حملاتش شدت بخشیده است."

والتز به روز پنجشنبه در جلسه شورای امنیت ملل متحد جایی که ایالات متحده در ماه مارچ ریاست آنرا به عهده دارد، پیشنهاد کرد که یک نشست در مورد کمیته تحریمات ایران تحت آجندای " منع گسترش سلاح های هسته ای" دایر شود.

چین و روسیه با اجندای کاری و کار این کمیته که موظف است هر ۹۰ روز یکبار در مورد فعالیت‌های خود به شورا گزارش دهد، مخالفت کردند. هر دو کشور همچنین استدلال کردند که میکانیزم ماشه علیه ایران در اکتوبر سال گذشته منقضی شده است.

بریتانیا، فرانسه و آلمان، که ، سال گذشته پس از رد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر حفظ لغو تحریم‌ های ایران، رهبری بازگرداندن تحریم‌های ماشه را بر عهده داشتند. این کشورها اعلام کردند که ایران "به طور قابل توجهی" به تعهداتش در توافق هسته ای ۲۰۱۵ " برجام" عمل نکرده است.

والتز گفت به اساس اعلام رسمی تحریمات ماشه در ماه سپتمبرسال گذشته تمامی کشورهای سازمان ملل متحد " باید تحریم تسلیحاتی بر علیه ایران را عملی کنند، انتقال و تجارت تکنالوژی میزایل را منع قرار داده و دارای های مرتبط به آنرا منجمد کنند".

او روسیه وچین را متهم کرد که باایران " روابط تجاری نظامی پایدار دارد".

والتز گفت روسیه بانقض قطعنامه ای ۲۲۳۱ که محدودیتهای زمانی را برفعالیت تسلیحاتی هسته ای و متعارف ایران وضع کرد، از سال ۲۰۲۲ بدینسو خرید طیاره های بی سرنشین ایرانی را آغاز کرد.

او همچنان گفت روسیه در تناقض با قطعنامه ای ۱۹۲۹ که تعزیرات بیشتری را بر برنامه ای هسته ای رژیم نافذ کرد، راکت های بالستیک با برد نزدیک را از ایران خریداری کرد و در اوایل امسال به ایران هلیکوپترهای جنگی فراهم کرد.

وی گفت در روشنایی این همه، ایالات متحده به کارش ادامه خواهد داد تا متیقن شود که ایران نمیتواند جهان را با میزایل،‌ درون و برنامه هسته ای اش به گروگان بگیرد."

شارژادفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، جیمز کاریوکی، که در حمایت از موضع ایالات متحده سخن می ‌گفت، ایران را متهم کرد که برای رسیدگی به نگرانی‌های بین‌المللی با حسن نیت عمل نکرده است.

او گفت:" بحران امروز نشان‌دهنده جدیت رویکرد ایران در قبال دوسیه های هسته ای و راکتی است. موضع ما روشن است. ما اقداماتی را که امنیت بین‌المللی یا رژیم جهانی عدم اشاعه را تضعیف کند، نادیده نخواهیم گرفت."

او افزود: "استفاده بی ‌پروا و مکرر ایران از راکتهای بالستیک، از جمله علیه همسایگانش بدون تحریک قبلی، ناامنی منطقه ‌ای را تشدید کرده و خطر برای غیرنظامیان را افزایش داده است."

کاریوکی گفت که هیچ توجیه غیرنظامی قابل قبولی برای بیش از ۴۰۰ کیلوگرام یورانیم با غنای بالا وجود ندارد؛ یورانیمی که گمان می ‌رود در جایی در ایران دفن شده باشد.