کشته شدن یک مرد مسلح در محوطۀ اقامتگاه شخصی دونالد ترمپ

مقامات امنیتی می‌گویند که یک کارمند ادارۀ خدمات مخفی ایالات متحده و معاون پولیس ساحۀ پام بیچ ایالت فلوریدا، صبح روز یکشنبه (۲۲ فبروری)، یک مرد مسلح را در، مارلاگو، اقامتگاه شخصی دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در ساحۀ پام بیچ به ضرب گلوله کشتند.

رییس جمهور ترمپ، در آن زمان در محل حضور نداشت.

ادارۀ خدمات مخفی ایالات متحده، که مسوولیت محافظت از رییس جمهور و دیگر مقام‌های برجستۀ حکومت امریکا را به عهده دارد، گفته است که ماموران با یک مرد که حدود بیش از ۲۰ سال عمر داشت و یک گیلن تیل و یک تفنگ را با خود حمل می‌کرد، در نزدیک دروازۀ شمالی اقامتگاه رییس جمهور درگیر شدند.

ریک برادشاو، فرماندۀ پولیس منطقۀ پام بیچ گفت که ماموران به آن مرد دستور دادند تا وسایل دست‌داشتۀ خود را به زمین بگذارد. در آن زمان او گیلن تیل را به زمین گذاشت و اسلحه را به سمت ماموران نشانه گرفت.

برادشاو گفت که ماموران امنیتی به سمت آن مرد شلیک کردند و او در همانجا به ضرب گلوله کشته شد.

کارولین لیویت، سخنگوی قصرسفید در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "در نیمه شب، در حالی که اکثر امریکایی‌ها خواب بودند، ادارۀ خدمات مخفی ایالات متحده به سرعت و قاطعانه وارد عمل شد تا فرد دیوانه‌ای را که به اسلحه و گیلن تیل مجهز بود و به منزل رییس جمهور ترمپ وارد شده بود، خلع سلاح کند."

ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده رهبری تحقیقات این رویداد را به عهده دارد.

مقامات این مرد را به عنوان یک جوان ۲۱ سالۀ باشندۀ ایالت کارولینای شمالی شناسایی کرده اند. پولیس محلی منطقه محل سکونت این مرد را در فیس‌بوک اعلام کرد که یکی از اعضای خانواده‌اش مفقود شدن او را گزارش کرده است.

ادارۀ خدمات مخفی ایالات متحده گفته است که در این رویداد به هیچ‌ کارمند این اداره آسیبی نرسیده است.